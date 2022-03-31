Bahar Candan'dan bomba Murat Boz itirafı! Abla Nihal "Murat'la parti ilişkimden pişmanım" demişti Bahar ise: "Beni hayal kırıklığına uğrattı"
Bahar Candan'dan bomba Murat Boz itirafı! Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan 2 yıl önce "Murat Boz'la parti ilişkimden pişmanım" itirafı ile dikkat çekmişti. Katıldığı bir programda açıklamaları ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Bahar Candan ise Murat Boz'un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen Bahar Candan'ın Murat Boz itirafı...
BAHAR CANDAN'DAN BOMBA MURAT BOZ İTİRAFI!
Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan 2 yıl önce, "Murat'la parti ilişkimden pişmanım" demişti. Katıldığı programda Bahar Candan ilginç açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Murat Boz ile yakalanan Bahar Candan yine konuyu Murat Boz'a getirdi. Bahar Candan "Seni bu dünyada en çok değerli ve değersiz hissettiren şey ne?" sorusuna yanıtıyla gündem oldu.
Bahar Candan açıklamasında "Açıkcası son günlerde epey değersiz hissetmeye başladım. Bunu bana Murat Boz çok iyi hatırlattı. Çünkü o bir balık burcu ve ben duygulara çok inanırım. Duygusallık beni derinden etkiler. Onun beni duygularıyla besleyebileceğine inandım ama sonra öyle olmadığını gördüm. Her şey bizimle alakalı" dedi.
Tanıştıktan kısa süre sonra oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Murat Boz, her defasında çok mutlu olduğunu dile getiriyordu. 1.5 yıldan fazla süredir birlikte olan ikilinin, yakın zamanda ise evlilik planları yaptığı iddiaları konuşulmaya başlamıştı. Aslı Enver dizi çekimleri için Bursa'da iken erkek arkadaşları ile eğlenmeye çıkan Murat Boz'un ihanet gecesi Nihal 2 yıl önce Candan tarafından itiraf edildi.
TV8 ekranlarında yayınlanan "İşte Benim Stilim" programıyla tanınan ve Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran Nihal Candan, bu kez Murat Boz açıklamasıyla izleyenleri şaşırttı.