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Bahar Candan yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta buldu! 'Kaç para vereceksin?'

Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine gündem olmayı başardı. Yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta bulan Bahar Candan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Verdiği frikikler ve sayısız estetiklerle gündeme gelen Bahar Candan, "Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" deyince olanlar oldu. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen paylaşımı görenler, 'Kaç para vereceksin?' sorusunu sormadan geçmedi.

23.03.2021 13:29 - Son Güncelleme: 23.03.2021 13:31
Bahar Candan yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta buldu! 'Kaç para vereceksin?'

'KAÇ PARA VERECEKSİN?'

Bahar Candan yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta buldu! Skandallar kraliçesi Bahar Candan, gündeme yine bomba gibi bir paylaşımla geldi.

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Bahar Candan yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta buldu! 'Kaç para vereceksin?'

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, yaptığı tuhaf paylaşımlarla gündeme geliyor.

Bahar Candan yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta buldu! 'Kaç para vereceksin?'

"ARKADAŞ ARIYORUM, MAAŞINI VERECEĞİM"

Yaptıkları ve söyledikleriyle sık sık dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan, sosyal medya platformu Instagram'ın hikaye kısmından takipçilerine seslendi. Yalnızlığından dem vuran fenomen isim, "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımı görenler ise 'Kaç para vereceksin?' yorumunu yapmadan geçmedi.

Bahar Candan yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta buldu! 'Kaç para vereceksin?'

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Bahar Candan, son olarak bornozlu videosu ile gündeme gelmiş, verdiği frikik ile günlerce konuşulmuştu.

Bahar Candan yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta buldu! 'Kaç para vereceksin?'

Bir süre yayında kalan video, gelen tepkilerin ardından Bahar Candan tarafından silindi. Skandallarla gündeme gelmeyi başaran Bahar Candan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Bahar Candan ve ünlülerin yaşları...