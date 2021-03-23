Bahar Candan yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta buldu! 'Kaç para vereceksin?'
Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine gündem olmayı başardı. Yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta bulan Bahar Candan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Verdiği frikikler ve sayısız estetiklerle gündeme gelen Bahar Candan, "Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" deyince olanlar oldu. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen paylaşımı görenler, 'Kaç para vereceksin?' sorusunu sormadan geçmedi.
"ARKADAŞ ARIYORUM, MAAŞINI VERECEĞİM"
Yaptıkları ve söyledikleriyle sık sık dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan, sosyal medya platformu Instagram'ın hikaye kısmından takipçilerine seslendi. Yalnızlığından dem vuran fenomen isim, "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımı görenler ise 'Kaç para vereceksin?' yorumunu yapmadan geçmedi.