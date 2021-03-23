Bahar Candan yalnızlık canına tak edince çareyi kiralık arkadaş aramakta buldu! 'Kaç para vereceksin?'

"ARKADAŞ ARIYORUM, MAAŞINI VERECEĞİM"

Yaptıkları ve söyledikleriyle sık sık dikkatleri üzerine çeken Bahar Candan, sosyal medya platformu Instagram'ın hikaye kısmından takipçilerine seslendi. Yalnızlığından dem vuran fenomen isim, "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımı görenler ise 'Kaç para vereceksin?' yorumunu yapmadan geçmedi.