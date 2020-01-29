Bahar Candan son haliyle tam bir estetik faciası! İşte Benim Stilim'in en popüler ismiydi

Bahar Candan'ın estetikle geldiği son hali inanılır gibi değil! 2015 yılında ablası Nihal Candan'ın katıldığı yarışmaya konuk olan Bahar Candan estetik yaptırmaya devam ediyor. Son haliyle herkesi şaşırtan Bahar Candan'ı tanımak imkansız! İşte Bahar Candan başta olmak üzere ünlülerin estetikten önceki ve sonraki halleri...