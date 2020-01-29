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Bahar Candan son haliyle tam bir estetik faciası! İşte Benim Stilim'in en popüler ismiydi

Bahar Candan İşte Benim Stilim yarışması ile hayatımıza girdi... Nihal Candan'ın kardeşi olarak tanınan Bahar Candan'ın son hali olay oldu! İlginç konuşması, sık sık ağlaması ve doğallıktan uzak tavırlarıyla dikkat çeken 1998 doğumlu Bahar Candan estetikle tanınmaz hale geldi. Ablası Nihal Candan'ın yarıştığı 'İşte Benim Stilim'e konuk olan Bahar Candan, ilk kez Ekim 2015 yılında magazin gündemine gelmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Bahar Candan'ın son halini görenler şoke oldu! İşte Benim Stilim'deki Bahar Candan'ın estetikle geldiği son nokta inanılır gibi değil!

29.01.2020 09:29 - Son Güncelleme: 29.01.2020 09:37
Bahar Candan son haliyle şoke etti! İşte Benim Stilim'in en popüler ismiydi, estetikten nasibini aldı

Bahar Candan'ın estetikle geldiği son hali inanılır gibi değil! 2015 yılında ablası Nihal Candan'ın katıldığı yarışmaya konuk olan Bahar Candan estetik yaptırmaya devam ediyor. Son haliyle herkesi şaşırtan Bahar Candan'ı tanımak imkansız! İşte Bahar Candan başta olmak üzere ünlülerin estetikten önceki ve sonraki halleri...

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Bahar Candan son haliyle şoke etti! İşte Benim Stilim'in en popüler ismiydi, estetikten nasibini aldı

HELİN AVŞAR

Bahar Candan son haliyle şoke etti! İşte Benim Stilim'in en popüler ismiydi, estetikten nasibini aldı
Bahar Candan son haliyle şoke etti! İşte Benim Stilim'in en popüler ismiydi, estetikten nasibini aldı

NURGÜL YEŞİLÇAY

Bahar Candan son haliyle şoke etti! İşte Benim Stilim'in en popüler ismiydi, estetikten nasibini aldı
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