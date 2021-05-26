Bahar Candan açıldıkça açıldı! “Babam çok kızmaz umarım” dedi takipçilerini şoke etti sosyal medya onu konuştu
Bahar Candan açıldıkça açıldı! "Babam çok kızmaz" umarım dedi… Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran ve programın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar fenomen haline gelen Bahar Candan, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine olay oldu. Açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Candan, lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği cesur pozu takipçilerinin beğenisine sundu. "Babam çok kızmaz bana umarım" Candan'ın bir hayli uzun gözüken bacakları için photoshop yorumları yapıldı. İşte Bahar Candan'ın o paylaşımı…
26.05.2021 00:58
- Son Güncelleme: 26.05.2021 01:17
Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine olay oldu.
Lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği iddialı pozu takipçilerinin beğenisine sunan Candan, paylaşımına "Doçent doktor babam çok kızmaz bana umarım. Eminim şu anda bilgisayar başında geleceği yönetecek öğrencileri için İngilizce çok önemli bilgiler yazıyordur" notunu düştü.
Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri Candan'ın fotoğrafa photoshop yaptığını iddia etti.
Bir hayli uzun bacaklarıyla dikkat çeken Candan ise iddialara "Photoshop olduğumu düşünenler için katıldığım showlarda bacaklarıma bakabilirsiniz. Celebrity dünyasında bestim bu konuda da" şeklinde karşılık verdi.
İşte Bahar Candan'ın olay olan o paylaşımı…