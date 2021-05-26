Bahar Candan açıldıkça açıldı! “Babam çok kızmaz umarım” dedi takipçilerini şoke etti sosyal medya onu konuştu

Bahar Candan açıldıkça açıldı! "Babam çok kızmaz" umarım dedi… Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran ve programın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlar fenomen haline gelen Bahar Candan, Instagram hesabında yayınladığı son fotoğrafla yine olay oldu. Açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Candan, lüks bir rezidansta kiraladığı evinin merdivenlerinde verdiği cesur pozu takipçilerinin beğenisine sundu. "Babam çok kızmaz bana umarım" Candan'ın bir hayli uzun gözüken bacakları için photoshop yorumları yapıldı. İşte Bahar Candan'ın o paylaşımı…

26.05.2021 00:58 - Son Güncelleme: 26.05.2021 01:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





