Bağırsağı çatlayıp "Ölüm tehlikem var" diyen Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu! 1 ay süreceği düşünülürken...

Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat'ı hep eğlenceli yüzüyle tanısak da geçtiğimiz günlerde hastane odasından paylaşım yapan şarkıcı, bağırsağının çatladığını duyurup herkesten helallik istemişti. O görüntüler sonrası sağlık durumu merak edilen Kobra Murat'tan gelen haberler iyi. İyileşen Kobra Murat hastaneden darbuka eşliğinde göbek atarak çıktı. İşte o anlar...