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Survivor başlar başlamaz soluğu Acun Ilıcalı'nın yanında alan Şeyma Subaşı eski eşini öve öve bitiremedi "Anne kontenjanından misafir"

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Şeyma Subaşı ise Ilıcalı sonrası magazin gündeminin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 3 milyona yakın takipçili Instagram hesabında attığı her adım yakın markajda olan Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te almıştı. Subaşu bu kez övgü dolu paylaşımla gündemde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 14:37 Güncelleme 06 Ocak 2024, 14:37
Survivor başlar başlamaz soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında alan Şeyma Subaşı eski eşini öve öve bitiremedi Anne kontenjanından misafir 1

Acun Ilıcalı'nın hayatına giren kadınlar arasında en medyatiği Şeyma Subaşı oldu.

Survivor başlar başlamaz soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında alan Şeyma Subaşı eski eşini öve öve bitiremedi Anne kontenjanından misafir 2

Tüm Türkiye Şeyma Subaşı'yı, Acun Ilıcalı yasak aşkı olarak tanıdı. Ilıcalı, o dönem Zeynep Yılmaz ile evliydi. Subaşı ile Ilıcalı, bir yarışma sayesinde tanışmıştı.

Survivor başlar başlamaz soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında alan Şeyma Subaşı eski eşini öve öve bitiremedi Anne kontenjanından misafir 3

Subaşı'nın o dönem çok popüler olan Snapchat uygulamasında paylaştığı bu kare hala hafızalarda.

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