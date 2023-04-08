RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Babası ve üvey annesini yangında kaybetmişti! Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın vefat eden babası ve üvey annesi toprağa verildi

Babası ve üvey annesini yangında kaybetmişti! Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın vefat eden babası ve üvey annesi toprağa verildi

Şehsuvar Aktaş ailesinden gelen acı haberle yıkıldı... Ünlü oyuncu babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş'ı 3 katlı binada çıkan yangın nedeniyle kaybetti. Aktaş, hayatını kaybeden babası ve üvey annesini toprağa verdi. İşte haberin detayları...

08.04.2023 16:24 - Son Güncelleme: 08.04.2023 16:56
Babası ve üvey annesini yangında kaybetmişti! Oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın vefat eden babası ve üvey annesi toprağa verildi

Bartın'ın Dallıca köyünde 3 katlı bir binada dün sabah saatlerinde çıkan yangında, tiyatro ve Sinema sanatçısı Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Babası ve üvey annesini yangında kaybetmişti! Oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın vefat eden babası ve üvey annesi toprağa verildi

Emekli astsubay Yücel Aktaş'ın ve eşinin cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Babası ve üvey annesini yangında kaybetmişti! Oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın vefat eden babası ve üvey annesi toprağa verildi

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri, bugün morgdan alınarak Dallıca köyündeki camiye getirildi.

Babası ve üvey annesini yangında kaybetmişti! Oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın vefat eden babası ve üvey annesi toprağa verildi

Tiyatro sanatçısı Şehsuvar Aktaş, caminin önünde taziyeleri kabul etti.

Babası ve üvey annesini yangında kaybetmişti! Oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın vefat eden babası ve üvey annesi toprağa verildi

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aktaş çifti, gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi.

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