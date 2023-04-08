Babası ve üvey annesini yangında kaybetmişti! Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın vefat eden babası ve üvey annesi toprağa verildi
Şehsuvar Aktaş ailesinden gelen acı haberle yıkıldı... Ünlü oyuncu babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş'ı 3 katlı binada çıkan yangın nedeniyle kaybetti. Aktaş, hayatını kaybeden babası ve üvey annesini toprağa verdi. İşte haberin detayları...
08.04.2023 16:24 - Son Güncelleme: 08.04.2023 16:56
Bartın'ın Dallıca köyünde 3 katlı bir binada dün sabah saatlerinde çıkan yangında, tiyatro ve Sinema sanatçısı Şehsuvar Aktaş'ın babası Yücel Aktaş ile üvey annesi Nesrin Aktaş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.