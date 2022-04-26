Baba’nın İlhan Karaçam’ı Hakan Kurtaş hakkında şaşırtan gerçek! Özge Yağız’ın biricik partnerine bakın! Meğer Cansu Dere ile...
Baba'nın İlhan Karaçam'ı Hakan Kurtaş hakkında şaşırtan gerçek! Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Haluk Bilginer, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde İlhan Karaçam karakterini canlandıran Hakan Kurtaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İzmir'de dünyaya gelen oyuncunun özellikle yaşı merak edildi ve partneri Özge Yağız ile arasındaki fark dikkat çekti. İkilinin yaşını duyanlar "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu. Öte yandan Kurtaş'ın Cansu Dere ile Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Ezel dizisindeki halini görenler ise şaştı kaldı. İşte detaylar...
26.04.2022 20:14 - Son Güncelleme: 26.04.2022 20:14
Dolunay Çarpışma, Bir Çocuk Sevdim gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Hakan Kurtaş, son bölümün ekrana gelmesi üzerine gündem oldu.
Birçok internet kullanıcısı, ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Kurtaş hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun Cansu Dere ile Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Ezel dizisindeki halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Öte yandan ünlü oyuncunun yaşı da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Hakan Kurtaş kaç yaşında?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun partneri Özge Yağız ile arasındaki fark dikkat çekti. İkilinin yaşını duyanlar "Göründüğü gibi değilmiş" yorumunda bulundu.