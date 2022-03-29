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Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Tolga Sarıtaş’ın rol arkadaşına bakın ortalığı kasıp kavurdu

Baba'nın Elif'i Dilara Aksüyek derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Evlerden Biri, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Gelin, Baş Belası gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, bir dönem Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisine Elif karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Beyaz gömleğinin düğmelerini açarak derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncu, iddialı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte Dilara Aksüyek'in çok konuşulan o paylaşımı...

29.03.2022 22:44 - Son Güncelleme: 29.03.2022 23:00
Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Tolga Sarıtaş’ın rol arkadaşına bakın ortalığı kasıp kavurdu

Evlerden Biri, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Gelin, Baş Belası gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisine Elif karakteriyle dahil oldu.

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Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Tolga Sarıtaş’ın rol arkadaşına bakın ortalığı kasıp kavurdu

Kısa bir sürenin ardından ekranlara geri dönen Aksüyek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla da dikkat çekti.

Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Tolga Sarıtaş’ın rol arkadaşına bakın ortalığı kasıp kavurdu

Beyaz gömleğinin düğmelerini açarak derin göğüs dekolteli dantelli büstiyeri ile kamera karşısına geçen oyuncu, iddialı paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Tolga Sarıtaş’ın rol arkadaşına bakın ortalığı kasıp kavurdu

Evcil hayvanıyla çektiği görüntüleri Instagram hesabında yayınlayan ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Dilara Aksüyek, güzelliğiyle bir kez daha takipçilerinin beğenisini topladı.

Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Tolga Sarıtaş’ın rol arkadaşına bakın ortalığı kasıp kavurdu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı.

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