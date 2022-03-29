Baba’nın Elif’i Dilara Aksüyek derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Tolga Sarıtaş’ın rol arkadaşına bakın ortalığı kasıp kavurdu

Evlerden Biri, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, İstanbullu Gelin, Baş Belası gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Özge Yağız gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisine Elif karakteriyle dahil oldu.