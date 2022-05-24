Baba’nın Büşra’sı Özge Yağız’ın kız kardeşi ablasını solladı! Gören dilini ısırdı! Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı konuşuluyordu...
Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız'ın kız kardeşi ablasını solladı! Kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran Özge Yağız, geçtiğimiz aylarda Gökberk Demirci ile ilişkisini noktalamıştı. Evlenecekleri beklenen ikilinin ayrılık haberi hayranlarını üzerken Yağız'ın adı dizide İlhan karakteriyle eşini canlandıran Hakan Kurtaş ile aşk dedikodularına karıştı. İkilinin yakın çevresinden jet hızıyla açıklama gelirken Özge Yağız'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yağız hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kız kardeşini görünce ise hayran kaldı. Yağız'ın kardeşi için "Güzellikte ablasını sollamış" yorumu yapıldı. İşte Özge Yağız'ın güzeller güzeli kardeşi...
24.05.2022 20:21 - Son Güncelleme: 24.05.2022 20:21
Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran Özge Yağız, geçtiğimiz aylarda Gökberk Demirci ile ilişkisini noktalamıştı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Yağız'ın, dizide eşini canlandıran Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Özge Yağız ile Hakan Kurtaş'ın yakın çevresine, "Böyle bir ilişki yok. Çıkan haberlere gülüyoruz" dediği öne sürüldü.
Aşk haberlerinin ardından Özge Yağız'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yağız hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kız kardeşini görünce ise hayran kaldı.