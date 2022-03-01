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Haberler Magazin Baba’nın başına buyruk Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

Baba’nın başına buyruk Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

Baba'nın Kadir'i Tolga Sarıtaş'ın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Kadrosunda Haluk Bilginer, Özge Yağız, Beril Pozam, Ayda Aksel gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisinde Kadir Saruhanlı karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. 30 yaşındaki oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tolga Sarıtaş'ın kendisi gibi ünlü olan sevgilisi...

01.03.2022 20:39 - Son Güncelleme: 01.03.2022 20:39
Baba’nın başına buyruk Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

Baba dizisinde Kadir Saruhanlı karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Baba’nın başına buyruk Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

Aslen Sivaslı olan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilerek "Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Baba’nın başına buyruk Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

30 yaşındaki oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Baba’nın başına buyruk Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

İşte başta Tolga Sarıtaş olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Baba’nın başına buyruk Kadir’i Tolga Sarıtaş’ın gözünden sakındığı sevgilisi bakın kim! Duyan inanamadı meğer o da ünlüymüş...

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