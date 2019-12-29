Baba Parası filminin başarılı oyuncusu tanınmaz hale geldi! Murat Cemcir'i görenler şoke oldu
Baba Parası filmi 26 Aralık'ta Kanyon'da gerçekleştirdiği gala ile çok konuşuldu. Baba Parası ne zaman vizyonda? sorusunu merak eden vatandaşlar için sevindiren haber geldi. Baba Parası 1 Ocak'ta vizyonda olacak! Galaya sevgilisi Çağla Gizem çelik ile katılan Ahmet Kural, geceye damga vurdu. Ancak gecenin en çok konuşulan bir diğer ismi ise filmde iki ayrı karakteri oynayan Murat Cemcir oldu. Plastik makyaja, tipolojiye uygun bir film olan Baba Parası'nda Murat Cemcir hem babayı hem oğlunu Ahmet Kural ise hem anneyi hem oğlunu canlandırıyor. Baba karakteri ile dikkat çeken Murat Cemcir'in plastik makyajla değişimi izleyicide şok etkisi yarattı. Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok ünlü oyuncu büründükleri rollerle tanınmaz hale geldi. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Baba Parası'nın başarılı oyuncularından Murat Cemcir'in değişimi ve süper kahramanların kostümlü - kostümsüz halleri...
Baba Parası filminde plastik makyaj ile bambaşka birisi haline dönüşen Murat Cemcir'i görenler şoke oldu. 2011 yılında Çalgı Çengi filmiyle hayatımıza giren Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisi, geride bırakmaya hazırlandığımız 10 yıllık dilimde en çok konuşulan ikili olmayı başardı. Seyirci onları o kadar çok sevdi ki "Yeni Zeki Metin" yakıştırması bile yaptı. Yazar, yönetmen Selçuk Aydemir'le çıktıkları yolda üçlünün kimyası çok iyi tuttu ve birlikte yaptıkları beş film yaklaşık 20 milyon kişi tarafından izlendi.
Çalgı Çengi ve Düğün Dernek serilerinin yanı sıra Ailecek Şaşkınız adlı sinema filminin ardından üçlü, bu kez Baba Parası ile beyazperdede. 1 milyar dolarlık baba mirası peşine düşen kardeşlerin hikâyesinin anlatıldığı filmde Cemcir ve Kural ikilisine Devrim Yakut, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut ve Rasim Öztekin eşlik ediyor.
1 Ocak'ta gösterime girecek olan film seyirciye yine bol kahkaha vaat ediyor. Aldığı dokuz kilonun yanı sıra protez saçı, kalçası ve dişleriyle bambaşka bir tip yaratan Ahmet Kural filmde Kıbrıslı Selim karakterini canlandırıyor. Kendisini bir sahnede anne rolünde de görüyoruz. Film için 15 kilo veren Murat Cemcir de hem zengin ve yaşlı bir babayı hem de onun mirası peşinde koşturan Niyazi isimli evladını oynuyor. İşte Baba Parası'ndaki Niyazi karakteri ile herkesi şoke eden Murat Cemcir'in plastik makyaj ile değişimi...