Baba Parası filminin başarılı oyuncusu tanınmaz hale geldi! Murat Cemcir'i görenler şoke oldu

Baba Parası filmi 26 Aralık'ta Kanyon'da gerçekleştirdiği gala ile çok konuşuldu. Baba Parası ne zaman vizyonda? sorusunu merak eden vatandaşlar için sevindiren haber geldi. Baba Parası 1 Ocak'ta vizyonda olacak! Galaya sevgilisi Çağla Gizem çelik ile katılan Ahmet Kural, geceye damga vurdu. Ancak gecenin en çok konuşulan bir diğer ismi ise filmde iki ayrı karakteri oynayan Murat Cemcir oldu. Plastik makyaja, tipolojiye uygun bir film olan Baba Parası'nda Murat Cemcir hem babayı hem oğlunu Ahmet Kural ise hem anneyi hem oğlunu canlandırıyor. Baba karakteri ile dikkat çeken Murat Cemcir'in plastik makyajla değişimi izleyicide şok etkisi yarattı. Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok ünlü oyuncu büründükleri rollerle tanınmaz hale geldi. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlar ve süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Baba Parası'nın başarılı oyuncularından Murat Cemcir'in değişimi ve süper kahramanların kostümlü - kostümsüz halleri...

29.12.2019 11:35 - Son Güncelleme: 29.12.2019 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





