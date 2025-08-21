Baba acısıyla sarsılan Hayal Köseoğlu’ndan yürek burkan satırlar: Gerçeklik suratıma yumruk gibi iniyor...
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu'nun vefatının ardından yaşadığı derin acıyı sosyal medya üzerinden samimi bir şekilde paylaştı. Gerçeklikten kopmuş gibi hissettiğini dile getiren Köseoğlu, yaşadığı yas sürecini ve duygusal zorlukları içten sözlerle anlattı. Oyuncu, bu zor dönemde yanında olanlara teşekkür ederken, kaleme aldığı satırlarla takipçilerini duygulandırdı.
