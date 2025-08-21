Yabancı Damat’ın Nazlı’sı Nehir Erdoğan’dan son haline yapılan eleştirilere yanıt! “Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen...”
Yabancı Damat dizisindeki Nazlı rolüyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, sosyal medyada paylaşımına yapılan yorumlarla gündeme geldi. Erdoğan'ın son hali için "Aşırı değişmiş çok üzüldüm", "Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." gibi ifadeler kullanıldı. 45 yaşındaki oyuncu ise fiziksel görünümüne dair yapılan eleştirilere tek tek yanıt verdi. Erdoğan'ın esprili ve sakin tepkileri, magazin dünyasında da geniş yankı buldu.
Giriş Tarihi: