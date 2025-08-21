PODCAST CANLI YAYIN

Yabancı Damat’ın Nazlı’sı Nehir Erdoğan’dan son haline yapılan eleştirilere yanıt! “Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen...”

Yabancı Damat dizisindeki Nazlı rolüyle hafızalara kazınan Nehir Erdoğan, sosyal medyada paylaşımına yapılan yorumlarla gündeme geldi. Erdoğan'ın son hali için "Aşırı değişmiş çok üzüldüm", "Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." gibi ifadeler kullanıldı. 45 yaşındaki oyuncu ise fiziksel görünümüne dair yapılan eleştirilere tek tek yanıt verdi. Erdoğan'ın esprili ve sakin tepkileri, magazin dünyasında da geniş yankı buldu.


Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinde 'Nazlı' karakterine hayat veren Nehir Erdoğan ve 'Niko'yu canlandıran Özgür Çevik, projeyle birlikte geniş kitleler tarafından tanınmış, adeta bir dönemin fenomen çifti haline gelmişti.

Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan ve gözlerden uzak bir hayat sürdüren Nehir Erdoğan, bu kez sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

45 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflar, büyük ilgi gördü. Ancak gelen yorumlar çoğunlukla Erdoğan'ın fiziksel değişimi üzerineydi.

Takipçileri tarafından yapılan yorumlarda, "Ne olmuş buna böyle", "Tanıyamadım, Nehir Erdoğan güzelliği vardı", "Aşırı değişmiş çok üzüldüm", "Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." gibi ifadeler yer aldı.

Nehir Erdoğan ise sessiz kalmadı ve her yoruma tek tek yanıt verdi. Oyuncunun bu yaklaşımı bazı takipçileri tarafından takdirle karşılanırken, bazı kullanıcılar kişisel değişimlerin bu kadar sert eleştirilmemesi gerektiğini savundu.

Nehir Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden gelen yorumlara gösterdiği doğrudan ve sakin tepkiler, magazin gündeminde de geniş yankı buldu.

Erdoğan, bir sosyal medya kullanıcısının "Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen..." yorumuna "Ah bu ben" karşılığını verdi.

Ünlü oyuncu, "Tanıyamadım, Nehir Erdoğan güzelliği vardı" şeklindeki yorumu "Geçmişe mazi, geleceğe niyazi" diyerek ti'ye aldı.

"Bir zamanlar çok güzeldi ya" diyen takipçisine de "Çok şükür hala yaşıyorum, hayatı seviyorum" dedi.

Erdoğan, "Çok yaşlanmışsın Nehir teyze" yorumuna ise "Teyzem, teyzesinin kuzusu... Allah hep iyilerle karşılaştırsın çocuklarımızı" cevabını verdi.