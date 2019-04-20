Azra Akın ve eşinin sır gibi sakladıkları bebeklerinin ilk fotoğrafları ortaya çıktı!
2002 yılında Miss World'de, Kainat güzeli seçilerek hayatlarımız girdi Azra Akın. Hep güleç yüzüyle karşımıza çıkan Azra Akın bir dönem Kıvanç Tatlıtuğ ile fırtınalı bir aşk yaşadıktan sonra asıl mutluluğu Atakan Koru'da buldu. Mutluluğunu 2017 yılında evlilik ile taçlandıran Azra Akın, 2018 yılında bebeği Demir'i kucağına aldı. Instagram sık sık fotoğraf paylaşsa da bebeklerinin yüzünü saklamayı tercih ediyordu Azra Akın ve eşi Atakan Koru. Ancak bu kez Azra'nın küçük prensi yüzünü gösterdi. İşte Azra Akın'ın bebeği.
20.04.2019 10:25
- Son Güncelleme: 20.04.2019 10:33
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