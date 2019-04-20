Azra Akın ve eşinin sır gibi sakladıkları bebeklerinin ilk fotoğrafları ortaya çıktı!

Dünya güzelimiz Azra Akın, 2017 yılında hayatını Atakan Koru ile birleştirmişti. Çift 2018 yılında Demir bebeği kucaklarına aldı. Bebeklerinin yüzünü gizlemeyi tercih eden çift ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi. İşte Azra Akın'ın küçük prensi.