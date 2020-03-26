Azra Akın ile Ümit Erdim tarihin tozlu raflarından kopup geldi! Onları görenler şoke oldu
Azra Akın'ın yıllar önce kızılderili kabilesine üye olduğunu biliyor muydunuz? Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ölümcül vakaların görülmesi ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 'Gerekmedikçe evlerimizden dışarıya çıkmayalım' uyarısını dikkate alan vatandaşlar, kendilerini evlerinde karantinaya aldılar. Sosyal medyada canlı yayın, soru - cevap, mini konser, geçmişte yolculuk gibi akımlara ilgi gösteren ünlülerin, çocukluk fotoğrafları ilgi odağı oldu. Özellikle süper kahraman Ümit Erdim ve kızılderili Azra Akın'ı görenler tebessüm etmekten kendini alıkoyamadı.
26.03.2020 15:59
- Son Güncelleme: 26.03.2020 16:27
Ünlüler, koronavirüs nedeniyle bir yandan 'Evde Kal' çağrısında bulunurken bir yandan da sosyal medyada başlatılan akımlara ayak uyduruyor. Kimisi yemek yaparken çekildiği görüntüleri kimisi de çocukluk hallerini paylaşıyor. İşte herkesi şaşırtan Azra Akın ve Ümit Erdim başta olmak üzere, korona günlerinde ünlülerin çocukluk paylaşımları...
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