Azra Akın ile Ümit Erdim tarihin tozlu raflarından kopup geldi! Onları görenler şoke oldu

Ünlüler, koronavirüs nedeniyle bir yandan 'Evde Kal' çağrısında bulunurken bir yandan da sosyal medyada başlatılan akımlara ayak uyduruyor. Kimisi yemek yaparken çekildiği görüntüleri kimisi de çocukluk hallerini paylaşıyor. İşte herkesi şaşırtan Azra Akın ve Ümit Erdim başta olmak üzere, korona günlerinde ünlülerin çocukluk paylaşımları...