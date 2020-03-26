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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil küvetten karantina pozu verdi! 'Ne yapacağını şaşırdı'

Yasmin Erbil duş alırken çekilip paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ile olay olmaya devam ediyor. Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Erbil, birbirinden cesur paylaşımları yüzünden babası Mehmet Ali Erbil'den uyarı almıştı. Cesur paylaşımlarına devam eden Yasmin, bu sefer de küvetinde bol köpüklü bir banyo keyfi yaparken fotoğraflar çekip takipçilerine sundu. Yasmin Erbil, pozuna "Çıkmayacağım" notunu düştü. Bu arada sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yaşı da merak konusu oldu.

26.03.2020 15:06 - Son Güncelleme: 26.03.2020 15:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





