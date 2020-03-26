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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil küvetten karantina pozu verdi! 'Ne yapacağını şaşırdı'

Yasmin Erbil duş alırken çekilip paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ile olay olmaya devam ediyor. Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Erbil, birbirinden cesur paylaşımları yüzünden babası Mehmet Ali Erbil'den uyarı almıştı. Cesur paylaşımlarına devam eden Yasmin, bu sefer de küvetinde bol köpüklü bir banyo keyfi yaparken fotoğraflar çekip takipçilerine sundu. Yasmin Erbil, pozuna "Çıkmayacağım" notunu düştü. Bu arada sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yaşı da merak konusu oldu.

26.03.2020 15:06 - Son Güncelleme: 26.03.2020 15:26
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil küvetten karantina pozu verdi! 'Ne yapacağını şaşırdı'

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil küvetten karantina pozu verdi! 'Ne yapacağını şaşırdı'

Covid-19 salgını sonrası evden çıkmayan ve paylaşım yapmaya devam eden Erbil, son paylaşımını evinin banyosundan yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil küvetten karantina pozu verdi! 'Ne yapacağını şaşırdı'

Küvetinde bol köpüklü bir banyo keyfi yapan ve o anlarda çektiği fotoğraf ile takipçilerinin karşısına çıkan Yasmin Erbil, pozuna "Çıkmayacağım" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil küvetten karantina pozu verdi! 'Ne yapacağını şaşırdı'

Erbil, daha önce de evde ne kadar sıkıldığını anlatırken pijamaları pozlarını yayınlamıştı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil küvetten karantina pozu verdi! 'Ne yapacağını şaşırdı'

Peki Yasmin Erbil kaç yaşında? İşte sizin için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

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