Aysun Kayacı’nın son hali denmişti görenler Seda Sayan’a benzetmişti gerçek ortaya çıktı! Gelinlikli görüntünün gerçek ismi...

Bir döneme damgasını vuran isimlerinden biri olan ve 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözüyle efsaneleşen Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. 2012'de Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı iddiaya göre Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi.