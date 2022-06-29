Aysun Kayacı'nın son hali denmişti görenler Seda Sayan'a benzetmişti gerçek ortaya çıktı! Gelinlikli görüntünün gerçek ismi...
Aysun Kayacı'nın son hali denmişti, görenler Seda Sayan'a benzetmişti gerçek ortaya çıktı! Gelinlikli görüntünün gerçek ismi gündeme bomba gibi düştü. Bir dönemin gözde modellerinden biriydi Aysun Kayacı. Podyumların aranan mankeni o dönemin yıldız futbolcularından olan Emre Aşık'la yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyordu. 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenip Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı o gündür bugündür kayıp. Kayacı'nın yıllar sonra Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendiği iddia edildi. O isim bambaşka biri çıktı.
Aysun Kayacı'nın son hali denmişti görenler Seda Sayan'a benzetmişti gerçek ortaya çıktı! Gelinlikli görüntünün gerçek ismi bambaşka çıktı.
Bir döneme damgasını vuran isimlerinden biri olan ve 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözüyle efsaneleşen Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. 2012'de Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı iddiaya göre Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi.
Dubai'de gelinlik mağazasında kendisine özel gelinlik diktirirken görüntülendiği iddia edilen kişinin Aysun Kayacı değil Paula Erika olduğu ortaya çıktı.
Böylelikle Aysun Kayacı'nın son halini yine göremedik. Peki diğer ünlülerin eski hallerini merak ediyor musunuz? İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...