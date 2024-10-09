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Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesi sonrası pozları eleştilmişti! Uraz Kaygılaroğlu: Bırakmaya razıyım

Uraz Kaygılaroğlu, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi sonrası geçmişte bir sergi için verdiği pozların yeniden gündeme gelmesinin ardından özür diledi. Kaygılaroğlu açıklamasında, "Can güvenliğimden endişeliyim" dedi.

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Giriş Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :09 Ekim 2024 , 07:03
Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesi sonrası pozları eleştilmişti! Uraz Kaygılaroğlu: Bırakmaya razıyım

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi sonrası Türkiye yasa boğuldu.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesi sonrası pozları eleştilmişti! Uraz Kaygılaroğlu: Bırakmaya razıyım

Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği kadın kafatası ve bıçakla verdiği kanlı görüntüler tekrar gündeme geldi.

İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlunun pozlarına öfke yağdı
İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun pozlarına öfke yağdı

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesi sonrası pozları eleştilmişti! Uraz Kaygılaroğlu: Bırakmaya razıyım

Bir YouTube yayınına katılan Kaygılaroğlu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Kaygılaroğlu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını öngöremedim" diye konuştu.

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