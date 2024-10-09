Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesi sonrası pozları eleştilmişti! Uraz Kaygılaroğlu: Bırakmaya razıyım

Bir YouTube yayınına katılan Kaygılaroğlu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Kaygılaroğlu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını öngöremedim" diye konuştu.