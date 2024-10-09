Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in katledilmesi sonrası pozları eleştilmişti! Uraz Kaygılaroğlu: Bırakmaya razıyım

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi sonrası Türkiye yasa boğuldu.
Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği kadın kafatası ve bıçakla verdiği kanlı görüntüler tekrar gündeme geldi.
Bir YouTube yayınına katılan Kaygılaroğlu, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Kaygılaroğlu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını öngöremedim" diye konuştu.