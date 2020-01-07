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Ayşenur Balcı kimdir? Son hali inanılmaz... Bu Tarz Benim yarışması ve videolarıyla olay yaratmıştı...

Yarışmacıların alışveriş yapıp, ardından jüri karşısına çıktığı programların furyasının başlangıcı olan Bu Tarz Benim yarışmasının ilk yarışmacıları hala hafızalarda desek yeri olmaz. Onlardan biri de Ayşenur Balcı'ydı. Sarı saçları ve ilginç lensleriyle farkı bir tarzı vardı. Bir dönem ortaya çıkan +18 videolarla da büyük skandala imza atmış ardından başka bir hayat yaşamak istediğini söyleyip ortalardan kaybolmuştu. Ayşenur Balcı yeniden ortaya çıktı ama tanıyabilene aşk olsun. Büyük bir tarz değişikliğine giden Ayşenur Balcı'nın son hali inanılmaz...

07.01.2020 10:21 - Son Güncelleme: 07.01.2020 10:30
Ayşenur Balcı kimdir? Son hali inanılmaz... Bu Tarz Benim yarışması ve videolarıyla olay yaratmıştı...

'Bu Tarz Benim' yarışmasının fenomen yarışmacılarından Ayşenur Balcı şüphesiz unutulmaz isimlerden oldu. Balcı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Ayşenur Balcı kimdir? Son hali inanılmaz... Bu Tarz Benim yarışması ve videolarıyla olay yaratmıştı...

Periscope canlı yayınında soyunmasıyla bir skandala imza atan Ayşenur Balcı, stil programının unutulmaz isimlerinden oldu.

Ayşenur Balcı kimdir? Son hali inanılmaz... Bu Tarz Benim yarışması ve videolarıyla olay yaratmıştı...

Ayşenur Balcı, pişman olduğunu söyleyerek yeni bir ilişkiye başladığını, artık bambaşka biri olduğunu açıklamıştı.

Ayşenur Balcı kimdir? Son hali inanılmaz... Bu Tarz Benim yarışması ve videolarıyla olay yaratmıştı...

Balcı, şimdilerde yeni tarzıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Ayşenur Balcı kimdir? Son hali inanılmaz... Bu Tarz Benim yarışması ve videolarıyla olay yaratmıştı...

İşte Ayşenur'un son hali

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