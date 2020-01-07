Ayşenur Balcı kimdir? Son hali inanılmaz... Bu Tarz Benim yarışması ve videolarıyla olay yaratmıştı...

Yarışmacıların alışveriş yapıp, ardından jüri karşısına çıktığı programların furyasının başlangıcı olan Bu Tarz Benim yarışmasının ilk yarışmacıları hala hafızalarda desek yeri olmaz. Onlardan biri de Ayşenur Balcı'ydı. Sarı saçları ve ilginç lensleriyle farkı bir tarzı vardı. Bir dönem ortaya çıkan +18 videolarla da büyük skandala imza atmış ardından başka bir hayat yaşamak istediğini söyleyip ortalardan kaybolmuştu. Ayşenur Balcı yeniden ortaya çıktı ama tanıyabilene aşk olsun. Büyük bir tarz değişikliğine giden Ayşenur Balcı'nın son hali inanılmaz...

07.01.2020 10:21 - Son Güncelleme: 07.01.2020 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





