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Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda kimdir? Annesini yalnız bırakmadı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ayşen Gruda 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayşen Gruda'nın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ayşen Gruda'nın hastalık sürecinde tüm açıklamaları kızı Elvan Gruda yapmıştı. Ayşen Gruda'nın ölümü ile birlikte kızı Elvan Gruda en çok merak edilen isimlerin başında geliyor...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 15:32:04 Güncelleme: 16:27:51
Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda kimdir? Annesini yalnız bırakmadı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ayşen Gruda, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ayşen Gruda'nın ölüm haberi sanat camiasını derinden sarstı. Pankreas kanserine yakalanan Ayşen Gruda'nın kızı aylar öncesinden, annesinin kanser haberini son evresinde aldıklarını söylemişti.

Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda kimdir? Annesini yalnız bırakmadı

Ayşen Gruda'nın, Yılmaz Gruda ile olan evliliğinden Elvan Gruda adında bir kızı bulunuyor. Ekranlardan oldukça uzak duran Elvan Gruda, yaşanan hastalık sürecinde annesini yalnız bırakmamıştı.

Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda kimdir? Annesini yalnız bırakmadı

1968 yılında hayata gözlerini açan Elvan Gruda, anne ve babasının popülaritesinin aksine geri planda kalmayı tercih etti.

Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda kimdir? Annesini yalnız bırakmadı

İŞTE AYŞEN GRUDA'NIN KIZI ELVAN GRUDA

Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alındığında Elvan Gruda şu açıklamayı yapmıştı:

'Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak, pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti.

Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda kimdir? Annesini yalnız bırakmadı

Hastane , tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte. Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbı açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor. Ancak biliyoruz ki, bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz.'

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