Ayşegül Aldinç'ten üzen haber! Annesi hastanelik oldu ünlü şarkıcı sosyal medyadan dua istedi
Ayşegül Aldinç'ten üzen haber geldi. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Ayşegül Aldinç'in annesi geçtiğimiz gün evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından annesi için dua istedi. Ayşegül Aldınç'in Instagram paylaşımını gören sevenleri ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
02.09.2021 13:00
- Son Güncelleme: 02.09.2021 13:17
AYŞEGÜL ALDİNÇ'TEN ÜZEN HABER!
Annesi hastanelik oldu ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç sosyal medyadan dua istedi...
Ayşegül Aldinç'in annesi önceki gün evinde kaza geçirdi, protezinin ucundaki kemiği kırdı. Sanatçı, annesinin ameliyat olacağını duyurdu. Oldukça üzgün olan Aldinç, önceki gün hastane odasında annesinin elini tuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: