Ayşegül Aldinç’ten üzen haber! Annesi hastanelik oldu ünlü şarkıcı sosyal medyadan dua istedi

"Canım anneciğim, ayakta bir yanından diğer yanına dönerken dengesini kaybederek düştü. Daha önce takılmış olan protezinin ucundaki kemiğini kırmış. Ameliyat olacak. Onu tanımadan sevenleriniz olduğunu biliyorum. Dualarınızı esirgemezseniz sevinirim. Geçmiş olsun dileklerinize bin teşekkür."