Açelya Topaloğlu'nun bikinili pozu ortalığı yıktı geçti! Kayalığın üzerinde 'aşk yaşıyorum' diyen Açelya'yı gören dönüp bir daha baktı
Açelya Topaloğlu'nun bikinili pozu ortalığı yıktı geçti! Kayalığın üzerinde çekildiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşan oyuncu Açelya Topaloğlu, 'aşk yaşıyorum' notuyla paylaştığı pozlarla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kenan Acar'la sevgili olan Açelya Topaloğlu'nın bikinili pozlarını gören dönüp bir daha baktı, ünlü oyuncuya yorum yağdı...
02.09.2021 13:36
- Son Güncelleme: 02.09.2021 13:42
AÇELYA'NIN KAYALIK ÜZERİNDEKİ BİKİNİLİ POZU ORTALIĞI YIKTI GEÇTİ
Kayalığın üzerinde 'aşk yaşıyorum' diyen Açelya'yı gören dönüp bir daha baktı... 'Güldür Güldür Show' adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkatleri üzerine çekti.