Vav TV İzle
Haberler Magazin Açelya Topaloğlu'nun bikinili pozu ortalığı yıktı geçti! Kayalığın üzerinde 'aşk yaşıyorum' diyen Açelya'yı gören dönüp bir daha baktı

Açelya Topaloğlu'nun bikinili pozu ortalığı yıktı geçti! Kayalığın üzerinde 'aşk yaşıyorum' diyen Açelya'yı gören dönüp bir daha baktı

Açelya Topaloğlu'nun bikinili pozu ortalığı yıktı geçti! Kayalığın üzerinde çekildiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşan oyuncu Açelya Topaloğlu, 'aşk yaşıyorum' notuyla paylaştığı pozlarla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kenan Acar'la sevgili olan Açelya Topaloğlu'nın bikinili pozlarını gören dönüp bir daha baktı, ünlü oyuncuya yorum yağdı...

02.09.2021 13:36 - Son Güncelleme: 02.09.2021 13:42
Açelya Topaloğlu’nun bikinili pozu ortalığı yıktı geçti! Kayalığın üzerinde ’aşk yaşıyorum’ diyen Açelya’yı gören dönüp bir daha baktı

AÇELYA'NIN KAYALIK ÜZERİNDEKİ BİKİNİLİ POZU ORTALIĞI YIKTI GEÇTİ

Kayalığın üzerinde 'aşk yaşıyorum' diyen Açelya'yı gören dönüp bir daha baktı... 'Güldür Güldür Show' adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Açelya Topaloğlu’nun bikinili pozu ortalığı yıktı geçti! Kayalığın üzerinde ’aşk yaşıyorum’ diyen Açelya’yı gören dönüp bir daha baktı

'Güldür Güldür Show' adlı eğlence programında Çiçek karakterini canlandıran ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu, yapımın final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı.

Açelya Topaloğlu’nun bikinili pozu ortalığı yıktı geçti! Kayalığın üzerinde ’aşk yaşıyorum’ diyen Açelya’yı gören dönüp bir daha baktı

Yaz boyunca güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, bu süreçte yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyada yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Açelya Topaloğlu’nun bikinili pozu ortalığı yıktı geçti! Kayalığın üzerinde ’aşk yaşıyorum’ diyen Açelya’yı gören dönüp bir daha baktı

Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ve üzerine giydiği ipli elbisesi ile kayalığın üzerine çıkarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Açelya Topaloğlu’nun bikinili pozu ortalığı yıktı geçti! Kayalığın üzerinde ’aşk yaşıyorum’ diyen Açelya’yı gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

SON DAKİKA