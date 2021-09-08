Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Her yerden dekolte verdi cüretkar pozlarını gören şaştı kaldı
Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! İddialı tarzı ve cüretkar paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aynur Aydın, son yayınladığı fotoğraflarla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Bornozuyla cesur pozlar veren Aydın, "Gerçek hayatımı 4 resim yansıtıyor..." notunu düştüğü paylaşımıyla dikkat çekti. Bornozuyla bacak ve göğüs dekoltesi vermeyi de ihmal etmeyen Aydın'ın paylaşımı fazla iddialı bulunarak eleştirildi. İşte Aynur Aydın'ın çok konuşulan o pozları...
08.09.2021 18:22
- Son Güncelleme: 08.09.2021 18:28