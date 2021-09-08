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Haberler Magazin Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Her yerden dekolte verdi cüretkar pozlarını gören şaştı kaldı

Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Her yerden dekolte verdi cüretkar pozlarını gören şaştı kaldı

Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! İddialı tarzı ve cüretkar paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Aynur Aydın, son yayınladığı fotoğraflarla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Bornozuyla cesur pozlar veren Aydın, "Gerçek hayatımı 4 resim yansıtıyor..." notunu düştüğü paylaşımıyla dikkat çekti. Bornozuyla bacak ve göğüs dekoltesi vermeyi de ihmal etmeyen Aydın'ın paylaşımı fazla iddialı bulunarak eleştirildi. İşte Aynur Aydın'ın çok konuşulan o pozları...

08.09.2021 18:22 - Son Güncelleme: 08.09.2021 18:28
Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Her yerden dekolte verdi cüretkar pozlarını gören şaştı kaldı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aynur Aydın, özellikle Instgaram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

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Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Her yerden dekolte verdi cüretkar pozlarını gören şaştı kaldı

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında son yayınladığı fotoğraflarla yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Her yerden dekolte verdi cüretkar pozlarını gören şaştı kaldı

Aydın, bornozuyla verdiği birbirinden iddialı pozları "Gerçek hayatımı 4 resim yansıtıyor..." notuyla Instagram sayfasında yayınladı.

Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Her yerden dekolte verdi cüretkar pozlarını gören şaştı kaldı

Bornozuyla bacak ve göğüs dekoltesi vermeyi de ihmal etmeyen Aydın'ın paylaşımı fazla iddialı bulunarak eleştirildi.

Aynur Aydın bornozunun içine hiçbir şey giymeden paylaştı! Her yerden dekolte verdi cüretkar pozlarını gören şaştı kaldı

İşte Aynur Aydın'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı...

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