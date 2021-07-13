Aylin Coşkun'dan eşiyle ilgili ilginç itiraf! '16 kilo aldım' diyen Aylin Coşkun 1.5 yıldır tüp bebek tedavisi görüyor...
Aylin Coşkun'dan eşiyle ilgili ilginç itiraf! '16 kilo aldım' diyen Aylin Coşkun 1.5 yıldır tüp bebek tedavisi görüyor. 1997'de bir güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Coşkun önceki gün bir düğünde sahne aldı. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır konserlere ara vermek zorunda kalan şarkıcı çok heyecanlı olduğunu belirtti. "Eşim bir şey beğenmiyor. Yemek yapıyorum yaranamıyorum, temizlik yapıyorum yaranamıyorum hiçbir şey beğenmiyor artık yapmayacağım. Aramız iyi ama beğenmiyor yani" diyen Coşkun, tüp bebek tedavisi nedeniyle de 16 kilo aldığını açıkladı.
13.07.2021 10:31
- Son Güncelleme: 13.07.2021 10:37
İLGİNÇ İTİRAF!
'16 kilo aldım' diyen Aylin Coşkun 1.5 yıldır tüp bebek tedavisi görüyor. 44 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun, 17 yıllık aşkı Volkan Aslan ile iki yıl önce görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
Önceki gün bir düğünde sahne alan ünlü şarkıcı, "Elim ayağım titriyor uzun zaman sonra sahneye çıkacağım için" dedi. İş insanı Volkan Aslan ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı eşinin evde yemeklerini beğenmediğini söyledi.
"16 KİLO ALDIM"
Yaklaşık 1,5 yıldır tüp bebek tedavisi gördüğünü söyleyen şarkıcı herkesten dua etmesini istedi. Şarkıcı, "Olmuyor şu an deniyoruz 16 kilo aldım. Tedaviler devam herkesten dua istiyorum. Kanser hastalarıyla aynı streste gidiyormuş tüp bebek tedavisi 1,5 yıldır çok uğraşıyorum" dedi.
Aylin Coşkun, anne olamazsa kedi alacağını söyledi. Şarkıcı, "Çocuğum olmazsa 10 tane daha kedi alacağım" dedi.
Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan'la sevgili olduklarının 17'nci yılını kutladı. Romantik anları Instagram'dan paylaşan şarkıcı, eşiyle dudak dudağa öpüştüğü kareyi de yayınladı.