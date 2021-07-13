Aylin Coşkun'dan eşiyle ilgili ilginç itiraf! '16 kilo aldım' diyen Aylin Coşkun 1.5 yıldır tüp bebek tedavisi görüyor...

Aylin Coşkun'dan eşiyle ilgili ilginç itiraf! '16 kilo aldım' diyen Aylin Coşkun 1.5 yıldır tüp bebek tedavisi görüyor. 1997'de bir güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Coşkun önceki gün bir düğünde sahne aldı. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır konserlere ara vermek zorunda kalan şarkıcı çok heyecanlı olduğunu belirtti. "Eşim bir şey beğenmiyor. Yemek yapıyorum yaranamıyorum, temizlik yapıyorum yaranamıyorum hiçbir şey beğenmiyor artık yapmayacağım. Aramız iyi ama beğenmiyor yani" diyen Coşkun, tüp bebek tedavisi nedeniyle de 16 kilo aldığını açıkladı.

13.07.2021 10:31 - Son Güncelleme: 13.07.2021 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





