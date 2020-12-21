Aylin Coşkun son haliyle ağızları açık bıraktı, gören inanamadı! 1997'de Türkiye Güzeli seçilen Aylin Coşkun'a bakın!
Aylin Coşkun son haliyle ağızları açık bıraktı, gören inanamadı! 1997'de bir güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Aylin Coşkun'a bakın! 1976 yılında Almanya'da dünyaya gelen ve Türk asıllı ailenin kızı olan Aylin Coşkun Instagram pozlarıyla herkesi şaşkına uğrattı. Görenlerin tanıyamadığı Aylin Coşkun, saç rengini değiştirip, perçem kestirdi. İşte; 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturan ve 20 kiloluk gelinliği ile dönemin en dikkat çeken magazin haberleri arasında yer alan Aylin Coşkun'un son hali...
Aylin Coşkun son haliyle ağızları açık bıraktı, gören inanamadı! 1997'de bir güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen Aylin Coşkun'a bakın! 1976 yılında Almanya'da dünyaya gelen ve Türk asıllı ailenin kızı olan Aylin Coşkun Instagram pozlarıyla herkesi şaşkına uğrattı. Görenlerin tanıyamadığı Aylin Coşkun, saç rengini değiştirip, perçem kestirdi. İşte; 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturan ve 20 kiloluk gelinliği ile dönemin en dikkat çeken magazin haberleri arasında yer alan Aylin Coşkun'un son hali...
ESTETİK Mİ FİLTRE Mİ MAKYAJ MI?
Aylin Coşkun son haliyle ağızları açık bıraktı, gören inanamadı! 1997 Türkiye Güzeli Aylin Coşkun son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. İmaj yenileyen Aylin Coşkun'un Instagram pozları şoke etti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yerini alan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Aylin Coşkun, yıllardır uzun tercih ettiği saçlarını kesip kakül yaptırdı ve rengini değiştirerek imajını değiştirdi. Coşkun, yeni imajı ile paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Şarkıcı Aylin Coşkun 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile geçtiğimiz yıl evlendi. Aylin Coşkun, eşinden dini nikâh sırasında mehir olarak külçe altın istemesiyle gündem olmuştu. Ünlü şarkıcının düğününe Hande Yener gibi pek çok ünlü isim katılmıştı. 20 kiloluk gelinlik giyen Aylin Coşkun'un düğün görüntüleri o dönem magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.
AYLİN COŞKUN KİMDİR?
Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.