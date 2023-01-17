Aylar sonra bomba değil füze! Survivor Aleyna'dan Ayşe Yüksel'e "Sana katlanmak zordu" Ortalık çok fena karışacak

"BATUHAN BENİM İÇİN SİLİNMİŞTİR"

Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan Karacakaya hakkında sorulan "Batuhan Karacakaya ile neden küstünüz? hiç konuşmaya fırsatınız oldu mu? Batuhan ile hiç duygusal bir şey yaşadınız mı? Batuhan'a aşık mısın?" sorusuna da şu yanıtı verdi: