Aylar sonra bomba değil füze! Survivor Aleyna'dan Ayşe Yüksel'e "Sana katlanmak zordu" Ortalık çok fena karışacak
Survivor 2021 üzerinden 2 yıl geçti geçmesine ama kavgası ve tantanası bir türlü bitmek bilmiyor. Survivor 2021 sezonunun başlarında kanka olan ama sonrasında aralarına kara kedi giren Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu bir süredir birbirlerine laf atmıyorlardı. Ta ki Aleyna Kalaycıoğlu'nun son açıklamalarına kadar. Son dönemin en çok konuşulan ismi Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel'e öyle bir laf attı ki ortalık yine birbirine girecek.
17.01.2023 13:37 - Son Güncelleme: 17.01.2023 13:37
Survivor 2021'de yaşanan Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu kavgası bitmiyor. Yarışmaya iki yakın arkadaş olarak başlayan Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu artık azılı iki düşman.
Survivor Aleyna "Ayşe'ye katlanmak mı daha zordu yoksa bu koşullarda yurt dışı tatiline çıkmak mı?" sorusuna bomba bir yanıt verdi.
Aleyna Kalaycıoğlu açıklamasında "O kıza katlanmak çok daha zor yok yok hatırlıyorum da" diyerek gündem oldu.
"BATUHAN BENİM İÇİN SİLİNMİŞTİR"
Aleyna Kalaycıoğlu Batuhan Karacakaya hakkında sorulan "Batuhan Karacakaya ile neden küstünüz? hiç konuşmaya fırsatınız oldu mu? Batuhan ile hiç duygusal bir şey yaşadınız mı? Batuhan'a aşık mısın?" sorusuna da şu yanıtı verdi: