Ölümden dönmüştü... 50 yaşındaki Ozan Orhon ve eşi Selcan Demirci'nin mutlu günü! 90'ların efsane ismi ikinci kez baba oldu işte kızı Deniz...
Ölümden dönmüştü... 50 yaşındaki Ozan Orhon ve eşi Selcan Demirci'nin mutlu günü! 90'ların efsane ismi ikinci kez baba oldu. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ozan Orhon 2021 yılında kabin memuru Selcan Demirci ile dünyaevine girmişti. Çift evliliklerini bebekle taçlandırdı. Ozan Orhon kızı Deniz'in fotoğraflarını paylaştı, işte o anlar...
Ölümden dönmüştü... 50 yaşındaki Ozan Orhon ve eşi Selcan Demirci'nin mutlu günü! 90'ların efsane ismi ikinci kez baba oldu. İşte Ozan Orhon ve kızı Deniz...
ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Ozan Orhon, 2000'li yılların başında fazla kiloları nedeniyle çalışamaz hale gelmiş, 130 kiloya ulaşınca da çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Hakkında merak edilenlerini '2. Sayfa' programında anlatan şarkıcı, "Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim. Hortum midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar. En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda. Şu an hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum" demişti.
1990'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Ozan Orhon, 2021 yılında dördüncü evliliğini Selcan Demirci ile yapmış ve "Hayatımın mucizesi olarak bakıyorum. Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman karşılaştık" demişti.