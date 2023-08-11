Ayhan Sicimoğlu 40 yıllık eşini hastalanınca terk ettiği iddialarını yalanlamıştı! "Yazdıklarım yalansa doğrusu ne?"

Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşini hastalığa yakalanınca terk ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 72 yaşındaki ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun, eşi Zeynep Akar'ı hastalandıktan sonra "Bundan sonra sana ailen baksın" deyip bırakıp gittiği haberi sonrası Sicimoğlu konuyu yalanlayan bir açıklama yayınladı. Sicimoğlu'nun haberi yalanmasının ardından iddiaları köşesine taşıyan isim Bülent Cankurt'tan yanıt geldi. İşte detaylar...
Bülent Cankurt Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde, Ayhan Sicimoğlu'nun 40 yıllık eşini hastalığa yakalandıktan sonra terk ettiğini iddia etmişti.
Ayhan Sicimoğlu ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve haberi yalanlamıştı.
Sicimoğlu'nun haberi yalanlamasının ardından Bülent Cankurt, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde "Yalansa doğrusu ne?" diyerek Sicimoğlu'nun merak edilen hiçbir soruyu yanıtlayamadığını söyledi: