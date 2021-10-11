Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil hakkında lise yıllarına ait şok suçlama! "Eteğin altından elini sokmuştu..." dedi sosyal medya karıştı
Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil hakkında şok suçlama! "Eteğin altından elini sokmuştu..." dedi, sosyal medya karıştı. Yayınladığı pozlarla sık sık adından söz ettiren Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil hakkında şok suçlama geldi. Son günlerde magazin dünyasında çok konuşulan Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'a attığı taciz mesajları sonrası Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Aygün Aydın, Instagram'dan yaptığı paylaşımla şoke etti. Aydın, Erbil hakkında ortaya attığı, "Eteğin altından elini sokmuştu..." iddiası ile dikkatleri üzerine çekti.
Aygün Aydın'dan Mehmet Ali Erbil hakkında lise yıllarına ait şok suçlama! "Eteğin altından elini sokmuştu..." dedi, sosyal medya karıştı.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Ronay, ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti.
Bu iddialar gündemdeyken Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle tanınan Aygün Aydın'dan Erbil ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Aygün Aydın paylaşımında "Lise yıllarında arkadaşlarımla kahve içerken arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu. Şok olmuştuk kız 3 gün kendini toparlayamamıştı. Şimdi evli mutlu çok şükür" iddiasında bulundu.
ERBİL'İN KIZI BAKIN NELER SÖYLEDİ!
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalayan Ece Ronay'ın ardından Yasmin Erbil sessizliğini bozdu! Magazin gündemi Ece Ronay'ın 'taciz' iddialarıyla sallanıyor... 'Karpuz' isimli şarkısıyla müzik dünyasına adım adan Ece Ronay'ın, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı paylaşımlar olay yarattı. Ece Ronay daha önce klibinde de rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek, Instagram ve Twitter hesaplarından bir takım Whatsapp ve ses kayıtlarını paylaştı. İddiaların ardından Mehmet Ali Erbil'den jet hızında bir açıklama geldi ve ardından olaylar gelişti...