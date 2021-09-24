Demet Akalın ile Okan Kurt aşka geldi birbirlerini öpücüklere boğdu! 'Pozu çeken kişi Hira mı?'
Demet Akalın ile Okan Kurt aşka geldi, birbirlerini öpücüklere boğdu! Instagram'ı aktif kullanan Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden dikkat çeken bir kare geldi. 2012 - 2018 yılları arasında evli kalan ve bu evlilikten bir de Hira adında kız çocuğa sahip olan ikili, ani bir kararla boşanmasına rağmen ilişkilerine hala devam ediyor. Aynı evde yaşayan Demet - Okan çiftinin aşk dolu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın ile Okan Kurt'un fotoğrafını görenler, 'Pozu çeken kişi Hira mı?' yorumlarında bulundu.
24.09.2021 17:01
- Son Güncelleme: 24.09.2021 17:01
'POZU ÇEKEN KİŞİ HİRA MI?'
Demet Akalın ile Okan Kurt aşka geldi, ünlü çift birbirlerini öpücüklere boğdu! Gölcük, Kocaeli'de dünyaya gelen ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamlayan Demet Akalın, annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.