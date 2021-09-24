Demet Akalın ile Okan Kurt aşka geldi birbirlerini öpücüklere boğdu! ’Pozu çeken kişi Hira mı?’

'POZU ÇEKEN KİŞİ HİRA MI?'

Demet Akalın ile Okan Kurt aşka geldi, ünlü çift birbirlerini öpücüklere boğdu! Gölcük, Kocaeli'de dünyaya gelen ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamlayan Demet Akalın, annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.