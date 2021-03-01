Aydemir Akbaş sünnet oldu gelen hediyeler pek hoşuna gitti! 85 yaşındaki Aydemir Akbaş'ı görenler şoke oldu

'OYUNCU AÇISINDAN KITLIK YAŞIYORUZ'



Türkiye'de son dönemde yan rol oyuncusunun olmadığını söyleyen Akbaş, Türk sinemasına eleştirisini şu sözlerle ifade etti:

"Eskiden bizde yan rol çoktu. Sinemada inanılmaz yan rol vardı. Şimdi maalesef bir baba istiyorsun, yok; bir Adile Naşit yok, bir Ayşen Gruda yok, bir bilmem kim yok, yok, yok. Hepsi uyduruk şimdikilerin, yani aynı sıcaklıkta değiller. Ben devamlı Ayşen Gruda'yla oynardım. Bir film Adile Hanımla çektim. Yani o devir başkaydı. Bir rol aradığın zaman 5 tane talip vardı. Şimdi bir rol istiyorum, bulamıyorum. İyi bir kız oyuncu istiyorum, partner alacağım kendime, yok. Rolü erkek yapıyorum, paylaştırıyorum. Bir kız alıyorum bir de erkek. İkisine dağıtıyorum rolü. Maalesef oyuncu açısından inanılmaz bir kıtlık yaşıyoruz. Kimse kusura bakmasın, bir düşünsünler eski oyuncuları; alınıyorlarsa bir düşünsünler, bir de kendileriyle mukayese etsinler. Var mı bir Adile Naşit, yok. Var mı bir Ayşen Gruda, yok. Bir tane ağırlığını koyacak yan karakter yok."