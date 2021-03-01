Aydemir Akbaş sünnet oldu gelen hediyeler pek hoşuna gitti! 85 yaşındaki Aydemir Akbaş'ı görenler şoke oldu
Aydemir Akbaş sünnet oldu gelen hediyeler pek hoşuna gitti! 85 yaşındaki Aydemir Akbaş'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Çekimleri Antalya'da yapılan 'Sünnet Çocuğu' filminde rol alan usta isim senaryo gereği gereği sünnet oldu. Akbaş, "Sünnet olmayı hiç yadırgamadım. Hediyeler falan geldi, hoşuma gitti" dedi. İşte Aydemir Akbaş'ın görenleri şaşkına çeviren halleri...
'SÜNNET OLMAYI HİÇ YADIRGAMADIM'
Aydemir Akbaş sünnet oldu gelen hediyeler pek hoşuna gitti! Filmin çekimlerinin son gününde, otelin havuz başında düzenlenen törenle sünnet olan Aydemir Akbaş, eğlenceli bir film olduğunu söyledi. Tekrar sünnet olmayı yadırgamadığını anlatan Akbaş, "Sünnet olmayı hiç yadırgamadım. Öyle hediyeler filan geldi, hoşuma gitti. Yoksa bu rolü kendime yazmazdım" dedi.
'SİNEMA TİPTİR'
Sinemanın tipler üzerine kurulu olduğunu belirten Akbaş, "Bana öyle birini getirdiler ki rol yoktu, ben rol yazdım. Öyle birini getirdiler ki sünnetçi hayran kaldım, öyle birini getirdiler ki hayran kaldım. Sinema tiptir. Hollywood'da karakter oyuncuları, yan oyuncular muhteşem oyunculardır. Aslında filmi başrol ayakta tutar ama destekleyicisi yan rollerdir" dedi.
'OYUNCU AÇISINDAN KITLIK YAŞIYORUZ'
Türkiye'de son dönemde yan rol oyuncusunun olmadığını söyleyen Akbaş, Türk sinemasına eleştirisini şu sözlerle ifade etti:
"Eskiden bizde yan rol çoktu. Sinemada inanılmaz yan rol vardı. Şimdi maalesef bir baba istiyorsun, yok; bir Adile Naşit yok, bir Ayşen Gruda yok, bir bilmem kim yok, yok, yok. Hepsi uyduruk şimdikilerin, yani aynı sıcaklıkta değiller. Ben devamlı Ayşen Gruda'yla oynardım. Bir film Adile Hanımla çektim. Yani o devir başkaydı. Bir rol aradığın zaman 5 tane talip vardı. Şimdi bir rol istiyorum, bulamıyorum. İyi bir kız oyuncu istiyorum, partner alacağım kendime, yok. Rolü erkek yapıyorum, paylaştırıyorum. Bir kız alıyorum bir de erkek. İkisine dağıtıyorum rolü. Maalesef oyuncu açısından inanılmaz bir kıtlık yaşıyoruz. Kimse kusura bakmasın, bir düşünsünler eski oyuncuları; alınıyorlarsa bir düşünsünler, bir de kendileriyle mukayese etsinler. Var mı bir Adile Naşit, yok. Var mı bir Ayşen Gruda, yok. Bir tane ağırlığını koyacak yan karakter yok."
'ANTALYA SİNEMACILAR İÇİN BULUNMAZ NİMET'
Kendi filmiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Aydemir Akbaş, şöyle konuştu:
"Bence son zamanlarda çekilmiş en komik filmlerden birisi oldu. Ben bile hiçbir filmimde oynarken bu kadar gülmemiştim. Antalya'da hava sıcaklığının 25 dereceleri bulduğu şu günler biz sinemacılar için bulunmaz nimet. Tüm Türkiye soğuk havanın etkisindeyken, kaldığımız otelde turistlerin havuza girdiğine bile şahit oldum. Türkiye'nin en kaliteli ve komik oyuncuları ile aynı filmde olmak da benim için ayrı bir keyifti. Sanırım izleyici de aynı keyfi alarak kahkahalara boğulacak."