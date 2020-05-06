Aydan Şener'in Yeşilçam'ın vamp kadınının yeğeni olduğunu öğrenenler şoke oldu! 'Doğuştan yetenekliler'

1981 yılının Türkiye Güzeli Aydan Şener'in, Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncunun yeğeni olduğunu öğrenenler şoke oldu. Güzeli Aydan Şener, podyumlardan ve kamera karşısından uzaklaşmış olsa da kariyerini tiyatro sahnesinde sürdürüyor. İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Şener, Instagram sayfasından da hayranlarıyla buluşmayı sürdürüyor.