Aydan Şener'in Yeşilçam'ın vamp kadınının yeğeni olduğunu öğrenenler şoke oldu! 'Doğuştan yetenekliler'
Aydan Şener, özel hayatıyla gündem oldu. Yeşilçam'ın masum kadını Aydan Şener, 1981 yılının Türkiye Güzeli seçildi. 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'de dünyaya gelen Aydan Şener, Türkiye Güzeli seçildikten iki yıl sonra, 1983 yılında, oyunculuğa adım attı. Aynı yıl hayatında başka bir değişiklik daha oldu. Dönemin ünlü futbolcularından Ayhan Akbin ile evlendi. Çok göz önünde bir kariyer sürdürmesine rağmen özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Aydan Şener, 1983 ile 1991 yılları arasında evli kaldığı Ayhan Akbin'den Ecem adında bir kız çocuğuna sahip oldu. Kızı da kendisi gibi oyunculuğu seçen Aydan Şener hakkında çoğu kişinin bilmediği konu ise Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncunun yeğeni olduğu...
06.05.2020 20:35
- Son Güncelleme: 06.05.2020 21:06
1981 yılının Türkiye Güzeli Aydan Şener'in, Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran ünlü oyuncunun yeğeni olduğunu öğrenenler şoke oldu. Güzeli Aydan Şener, podyumlardan ve kamera karşısından uzaklaşmış olsa da kariyerini tiyatro sahnesinde sürdürüyor. İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Şener, Instagram sayfasından da hayranlarıyla buluşmayı sürdürüyor.
"İSTANBULLU AYDAN TÜRKİYE GÜZELİ"
Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Bu haber gazetelerde "İstanbullu Aydan Türkiye Güzeli seçildi" başlığıyla yer aldı. Ama bu unvanı kazanan diğerlerinden farklı bir yol seçti. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Ardından kendine farklı bir kariyer yolu çizdi.
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