Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şendul Şaban'daki küçük kız bakın kim!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi! Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı. Ve oradaki küçük kız çocuğunun kimliği herkesi şaşırttı. Bakın o küçük kız kim. İşte başta o isim olmak üzere çocuk oyuncuların değişimi. Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

06.05.2020 21:09 - Son Güncelleme: 15.05.2020 00:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





