"İLİŞKİNİN SÜRESİ BİTTİ"

İlişkilerin neden sona erdiği sorusunu da yanıtlayan Varlıer, zaman içinde insanların değişebildiğini belirtti. Ünlü isim, düşüncelerini şöyle aktardı:

"Her şeyin galiba bir süresi olabiliyor. Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor. İnsanlar kendi içlerinde evrimleşiyor, büyüyor. Hepimiz bir gün önceki biz değiliz. Bazen ilişkiler de aynı paralellikte gitmeyebiliyor. Bu demek değildir ki karşıdaki insan kötü bir insan. O titreşimler, frekanslar uyuşmadığı zaman da bu tip ayrılıklara yol açabiliyor. Ama dediğim gibi gayet iyiyiz ikimiz de. Evet, bu ilişkinin süresi bitti"