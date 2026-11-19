Ayça Varlıer "Süresi bitti" deyip ayrılığı duyurdu! Aşkı süresiz kılanlar gündemde: Magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkileri
Oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer'in DJ Serhan Aydemir ile altı yıllık ilişkisini noktaladığını açıklaması, uzun süreli birlikteliklerin seyrini ve sanat dünyasının yılları deviren çiftlerini gündeme taşıdı. Ayrılığın karşılıklı kararla gerçekleştiğini söyleyen Varlıer yeni projelerine odaklandığını belirtirken, uzun soluklu evlilikleriyle öne çıkan isimler de dikkat çekti.
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