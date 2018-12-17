Ayça Ayşin Turan'ın abileri bu işe ne diyecek? Ayça Ayşin Turan kime benziyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ayça Ayşin Turan'ın Çağatay Ulusoy'la rol aldığı sahne magazin gündemine bomba gibi düştü. Kariyer hayatına küçük yaşlarda başlayan 26 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan, son günlerde magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri oldu. Küçük yaşta abileri yüzünden herkesin kendisinden uzak durduğunu söyleyen Ayça'nın abilerinin Çağatay Ulusoy'la rol icabı yakınlaşmalarına verdiği tepki merak konusu oldu. Peki, son günlerin popüler ismi haline gelen Ayça Ayşin Turan kimdir? İşte Turan hakkında çok şaşıracağınız bilgiler...
17 Aralık 2018 Pazartesi, 16:50:50 Güncelleme: 18:22:34
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