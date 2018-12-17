Ayça Ayşin Turan'ın abileri bu işe ne diyecek? Ayça Ayşin Turan kime benziyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan'ın Çağatay Ulusoy'la rol aldığı sahne magazin gündemine bomba gibi düştü. Kariyer hayatına küçük yaşlarda başlayan 26 yaşındaki oyuncu Ayça Ayşin Turan, son günlerde magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri oldu. Küçük yaşta abileri yüzünden herkesin kendisinden uzak durduğunu söyleyen Ayça'nın abilerinin Çağatay Ulusoy'la rol icabı yakınlaşmalarına verdiği tepki merak konusu oldu. Peki, son günlerin popüler ismi haline gelen Ayça Ayşin Turan kimdir? İşte Turan hakkında çok şaşıracağınız bilgiler...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 16:50:50 Güncelleme: 18:22:34
Ayça Ayşin Turan'ın abileri bu işe ne diyecek? Ayça Ayşin Turan kime benziyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan ve Çağatay Ulusoy'un birlikte rol aldığı dizideki sahne sonrası gözler Ayça'nın ailesine çevrildi. 5 absi bulunan Ayça Ayşin Turan'ın kim olduğu ve kime benzediği de merak konusu oldu. Peki, Ayça Ayşin Turan kime benziyor? İşte sorunun cevabı...

Ayça Ayşin Turan'ın abileri bu işe ne diyecek? Ayça Ayşin Turan kime benziyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?

1. Javier Bardem / Jeffery Dean Morgan

Ayça Ayşin Turan'ın abileri bu işe ne diyecek? Ayça Ayşin Turan kime benziyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?

2. Josh Duhamel / Alp Kırşan

Ayça Ayşin Turan'ın abileri bu işe ne diyecek? Ayça Ayşin Turan kime benziyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?

3. Ginnifer Goodwin / Jennifer Morrison

Ayça Ayşin Turan'ın abileri bu işe ne diyecek? Ayça Ayşin Turan kime benziyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?

4. Jennifer Lopez / Ziynet Sali

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Adriana Lima Loris Karius'la takipleşmeye başladı, Metin Hara hırsından çatladı!
Adriana Lima Loris Karius'la takipleşmeye başladı, Metin Hara hırsından çatladı!