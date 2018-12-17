Ayça Ayşin Turan'ın abileri bu işe ne diyecek? Ayça Ayşin Turan kime benziyor? Ayça Ayşin Turan kimdir?

Ayça Ayşin Turan ve Çağatay Ulusoy'un birlikte rol aldığı dizideki sahne sonrası gözler Ayça'nın ailesine çevrildi. 5 absi bulunan Ayça Ayşin Turan'ın kim olduğu ve kime benzediği de merak konusu oldu. Peki, Ayça Ayşin Turan kime benziyor? İşte sorunun cevabı...