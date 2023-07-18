"Ayak parmaklarımıza dokunmalı hissetmeliyiz" 51 yaşındaki Defne Samyeli güzellik sırlarını bakın nasıl açıkladı
Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son olarak Aldatmak dizisinde Elmas karakterini canlandırdı. Dizideki performansıyla beğeni toplayan oyuncu zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Şimdilerde Youtube kanalına ağırlık veren Defne Samyeli bu kez güzellik sırlarını açıkladığı bir video çekti. İşte detaylar...
18.07.2023 09:22 - Son Güncelleme: 18.07.2023 09:22
Son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Defne Samyeli hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.