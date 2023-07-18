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Haberler Magazin "Ayak parmaklarımıza dokunmalı hissetmeliyiz" 51 yaşındaki Defne Samyeli güzellik sırlarını bakın nasıl açıkladı

"Ayak parmaklarımıza dokunmalı hissetmeliyiz" 51 yaşındaki Defne Samyeli güzellik sırlarını bakın nasıl açıkladı

Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, son olarak Aldatmak dizisinde Elmas karakterini canlandırdı. Dizideki performansıyla beğeni toplayan oyuncu zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Şimdilerde Youtube kanalına ağırlık veren Defne Samyeli bu kez güzellik sırlarını açıkladığı bir video çekti. İşte detaylar...

18.07.2023 09:22 - Son Güncelleme: 18.07.2023 09:22
Ayak parmaklarımıza dokunmalı hissetmeliyiz 51 yaşındaki Defne Samyeli güzellik sırlarını bakın nasıl açıkladı

Son olarak Aldatmak dizisinde rol alan Defne Samyeli hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Ayak parmaklarımıza dokunmalı hissetmeliyiz 51 yaşındaki Defne Samyeli güzellik sırlarını bakın nasıl açıkladı

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Samyeli şu an Youtube kanalına içerikler üretiyor.

Ayak parmaklarımıza dokunmalı hissetmeliyiz 51 yaşındaki Defne Samyeli güzellik sırlarını bakın nasıl açıkladı

Son olarak güzellik sırlarını anlattığı bir video yayınladı Samyeli.

Ayak parmaklarımıza dokunmalı hissetmeliyiz 51 yaşındaki Defne Samyeli güzellik sırlarını bakın nasıl açıkladı

Kremlere, serumlara çok para ödenmesini doğru bulmadığını söyleyen Samyeli, içerisindeki çinko olduğundan güneş kremlerini de dozunda kullanılması gerektiğini söyledi. Ayrıca kök hücre gibi tedavilerin de cildi daha kötü yaptığını belirtti.

Ayak parmaklarımıza dokunmalı hissetmeliyiz 51 yaşındaki Defne Samyeli güzellik sırlarını bakın nasıl açıkladı

Güzelliğin aynaya bakmak ve kendini sevmek, hissetmek olduğunu söyleyen Samyeli'nin şu ifadeleri dikkat çekti:

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