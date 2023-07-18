"Ayak parmaklarımıza dokunmalı hissetmeliyiz" 51 yaşındaki Defne Samyeli güzellik sırlarını bakın nasıl açıkladı

Kremlere, serumlara çok para ödenmesini doğru bulmadığını söyleyen Samyeli, içerisindeki çinko olduğundan güneş kremlerini de dozunda kullanılması gerektiğini söyledi. Ayrıca kök hücre gibi tedavilerin de cildi daha kötü yaptığını belirtti.