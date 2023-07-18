Vav TV İzle
Haberler Magazin 48'lik Pınar Altuğ bu kez çok cesur! Teknenin başına geçip esen rüzgarla şov yaptı! Yağmur Atacan’ın eşi 20'liklere taş çıkardı...

48'lik Pınar Altuğ bu kez çok cesur! Teknenin başına geçip esen rüzgarla şov yaptı! Yağmur Atacan’ın eşi 20'liklere taş çıkardı...

2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan bir çocuk annesi Altuğ, son paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu. Eşi Yağmur Atacan ile tekne tatiline çıkan Altuğ, mayosu ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle havalı pozlar veren oyuncu, pürüzsüz cildiyle 20'liklere taş çıkarırken fit halinin sırrını da açıkladı. İşte Pınar Altuğ'un o pozları...

takvim.com.tr
18.07.2023 09:08 - Son Güncelleme: 18.07.2023 09:18
48’lik Pınar Altuğ bu kez çok cesur! Teknenin başına geçip esen rüzgarla şov yaptı! Yağmur Atacan’ın eşi 20’liklere taş çıkardı...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
48’lik Pınar Altuğ bu kez çok cesur! Teknenin başına geçip esen rüzgarla şov yaptı! Yağmur Atacan’ın eşi 20’liklere taş çıkardı...

Oyuncu çiftin bu evlilikten Su adını verdikleri bir kız evlatları oldu. Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

48’lik Pınar Altuğ bu kez çok cesur! Teknenin başına geçip esen rüzgarla şov yaptı! Yağmur Atacan’ın eşi 20’liklere taş çıkardı...

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Altuğ, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

48’lik Pınar Altuğ bu kez çok cesur! Teknenin başına geçip esen rüzgarla şov yaptı! Yağmur Atacan’ın eşi 20’liklere taş çıkardı...

48 yaşındaki ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

48’lik Pınar Altuğ bu kez çok cesur! Teknenin başına geçip esen rüzgarla şov yaptı! Yağmur Atacan’ın eşi 20’liklere taş çıkardı...

Eşi Yağmur Atacan ile tekne tatiline çıkan Altuğ, mayosu ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

SON DAKİKA