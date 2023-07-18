48'lik Pınar Altuğ bu kez çok cesur! Teknenin başına geçip esen rüzgarla şov yaptı! Yağmur Atacan’ın eşi 20'liklere taş çıkardı...
2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan bir çocuk annesi Altuğ, son paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu. Eşi Yağmur Atacan ile tekne tatiline çıkan Altuğ, mayosu ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. En doğal haliyle havalı pozlar veren oyuncu, pürüzsüz cildiyle 20'liklere taş çıkarırken fit halinin sırrını da açıkladı. İşte Pınar Altuğ'un o pozları...
18.07.2023 09:08 - Son Güncelleme: 18.07.2023 09:18
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi.
Eşi Yağmur Atacan ile tekne tatiline çıkan Altuğ, mayosu ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.