"Ayağınızı denk alın yoksa dalarım" Acun Ilıcalı'nın Survivor'a getirdiği Turabi Çamkıran şimdiden Ali kıran baş kesene bağladı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran, geçen günlerde hastane odasından fotoğraflarını yayınlamıştı. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü isim, bir daha yarışmaya katılmayacağını söylemişti. Ancak gelin görün ki bu açıklamaya rağmen Turabi Çamkıran, Survivor'a katılıyor ve şimdiden gözdağı vermeye başladı bile.