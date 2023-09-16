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"Ayağınızı denk alın yoksa dalarım" Acun Ilıcalı'nın Survivor'a getirdiği Turabi Çamkıran şimdiden Ali kıran baş kesene bağladı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor'a; 2014, 2015 ve 2018 yıllarında katılan ve üst üste iki şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran, geçen günlerde hastane odasından fotoğraflarını yayınlamıştı. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ünlü isim, bir daha yarışmaya katılmayacağını söylemişti. Ancak gelin görün ki bu açıklamaya rağmen Turabi Çamkıran, Survivor'a katılıyor ve şimdiden gözdağı vermeye başladı bile.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2023, 14:51 Güncelleme 11 Ocak 2024, 08:34
Ayağınızı denk alın yoksa dalarım Acun Ilıcalı’nın Survivor’a getirdiği Turabi Çamkıran şimdiden Ali kıran baş kesene bağladı 1

Survivor'a üç kez katılan ve iki kere şampiyon olan Turabi Çamkıran, yarışmayla adını tüm Türkiye'ye duyurup geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ayağınızı denk alın yoksa dalarım Acun Ilıcalı’nın Survivor’a getirdiği Turabi Çamkıran şimdiden Ali kıran baş kesene bağladı 2

Performansının yanı sıra yaptığı açıklamalarla da yarışmaya damga vuran Turabi, Survivor sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Ayağınızı denk alın yoksa dalarım Acun Ilıcalı’nın Survivor’a getirdiği Turabi Çamkıran şimdiden Ali kıran baş kesene bağladı 3

Bir süredir sessizliğini koruyan Turabi Çamkıran'ın, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığını söyleyerek artık yarışmayacağını duyurmuştu.

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