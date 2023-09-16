Sihirli Annem'in Buket'iydi Çilek peri kızı olduğunu ilk ona söylemişti! Sırra kadem basan Şara Türesel'in son halini gören inanamadı

Bir dönemin fenomen yapımlarından biriydi Sihirli Annem... 2003-2012 yılları arasında yayımlanan, bir peri olan Betüş'ün fani Sadık'la evlenmesiyle periler ve insanların bir arada yaşamasını konu alan dizinin pek çok ismi daha sonra ortalardan kayboldu. Onlardan biri de Çilek karakterinin kankası Buket'e hayat veren Şara Türesel. Ortalardan kaybolan Şara Türesel hem ülke değiştirdi hem de sektör. Şara Türesel'in son hali şaşkına çeviriyor. İşte Türesel'in son hali.