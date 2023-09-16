Sihirli Annem'in Buket'iydi Çilek peri kızı olduğunu ilk ona söylemişti! Sırra kadem basan Şara Türesel'in son halini gören inanamadı

Bir dönemin fenomen yapımlarından biriydi Sihirli Annem... 2003-2012 yılları arasında yayımlanan, bir peri olan Betüş'ün fani Sadık'la evlenmesiyle periler ve insanların bir arada yaşamasını konu alan dizinin pek çok ismi daha sonra ortalardan kayboldu. Onlardan biri de Çilek karakterinin kankası Buket'e hayat veren Şara Türesel. Ortalardan kaybolan Şara Türesel hem ülke değiştirdi hem de sektör. Şara Türesel'in son hali şaşkına çeviriyor. İşte Türesel'in son hali.
Şara Türesel, 2002 ile 2012 yılları arasında ekrana gelen Sihirli Annem dizisinde Buket rolünü oynamıştı.
Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olan Şara Türesel, 23 Nisan 1997 tarihinde dünyaya geldi. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olan Şara Türesel, şimdilerde müzikallerde sahne alıyor ve şarkılar söylüyor.
Kanal D'de yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programına da katılan Şara Türesel, YouTube'de de akustik şarkılarını yayınlıyor.
İşte başta Şara Türesel olmak üzere çocuk yıldızları yıllar içindeki değişimleri.