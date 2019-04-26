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ATV'nin programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı yine şaşırttı! İşte Müge Anlı'nın memleketi

ATV'nin fenomen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert yıllardır aydınlatılamayan cinayetleri aydınlatıyor. Ülke gündemini değiştiren isim olan Müge Anlı hakkında bilmediğiniz de bir gerçek ortaya çıktı. Palu ailesinin cinayet, tevacüz ve vahşet dolu hayatını ortaya çıkartan Müge Anlı, bir kez daha Türkiye'yi ayağa kaldırmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranında izleyiciyle buluşan program reyting listelerine de damga vuruyor. Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği Müge Anlı'nın memleketi ise olay oldu. Sevenleri Müge Anlı'nın nereli olduğunu öğrenince çok şaşırdı. İşte Müge Anlı'nın memleketi...

26.04.2019 20:10 - Son Güncelleme: 26.04.2019 20:32
ATV'nin programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı yine şaşırttı!

Müge Anlı yine Türkiye'yi şaşırtmayı başardı. Ülkenin gündemine damga vuran Palu ailesinin vahşetini ortaya çıkartan Müge Anlı'nın hayatını merak konusu oldu. Müge Anlı'nın nereli olduğunu öğrenenler hayrete düştü.

ATV'nin programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı yine şaşırttı!

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

ATV'nin programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı yine şaşırttı!

Didem Balçın - Ankara

ATV'nin programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı yine şaşırttı!

Semih Öztürk - Bursa

ATV'nin programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı yine şaşırttı!

Eren Vurdem - Konya

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