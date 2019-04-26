ATV'nin programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı yine şaşırttı! İşte Müge Anlı'nın memleketi

ATV'nin fenomen programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert yıllardır aydınlatılamayan cinayetleri aydınlatıyor. Ülke gündemini değiştiren isim olan Müge Anlı hakkında bilmediğiniz de bir gerçek ortaya çıktı. Palu ailesinin cinayet, tevacüz ve vahşet dolu hayatını ortaya çıkartan Müge Anlı, bir kez daha Türkiye'yi ayağa kaldırmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranında izleyiciyle buluşan program reyting listelerine de damga vuruyor. Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği Müge Anlı'nın memleketi ise olay oldu. Sevenleri Müge Anlı'nın nereli olduğunu öğrenince çok şaşırdı. İşte Müge Anlı'nın memleketi...

26.04.2019 20:10 - Son Güncelleme: 26.04.2019 20:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





