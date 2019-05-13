atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Demir'i Murat Ünalmış ve Züleyha'sı Hilal Altınbilek'i hakkında acı gerçek! Şehit...
atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir'i 37 yaşındaki Murat Ünalmış ve Züleyha'sı Hilal Altınbilek gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek... Meğer şehit...
13.05.2019 18:56
- Son Güncelleme: 13.05.2019 19:08
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