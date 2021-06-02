Atiye’nin Ozan’ı Metin Akdülger'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Yorumlar ele verdi meğer herkesin tanıdığı o isim...

Atiye'nin Ozan'ı Metin Akdülger'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Başrollerini Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Beren Saat ile paylaştığı Atiye dizisinde Ozan karakterine can veren Metin Akdülger, sosyal medyada yaptığı bir yorumla YouTuber Cansu Akın'la aşk yaşadığı iddialarını doğrulamış oldu. İsmi zaman zaman aşk dedikodularına karışan ancak özel hayatıyla ilgili konuşmayan Akdülger'in sosyal medya üzerinden yaptığı yorum gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

02.06.2021 02:32 - Son Güncelleme: 02.06.2021 02:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





