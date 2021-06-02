Atiye’nin Ozan’ı Metin Akdülger'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Yorumlar ele verdi meğer herkesin tanıdığı o isim...
Atiye'nin Ozan'ı Metin Akdülger'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Başrollerini Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun ve Beren Saat ile paylaştığı Atiye dizisinde Ozan karakterine can veren Metin Akdülger, sosyal medyada yaptığı bir yorumla YouTuber Cansu Akın'la aşk yaşadığı iddialarını doğrulamış oldu. İsmi zaman zaman aşk dedikodularına karışan ancak özel hayatıyla ilgili konuşmayan Akdülger'in sosyal medya üzerinden yaptığı yorum gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…
02.06.2021 02:32
- Son Güncelleme: 02.06.2021 02:32
Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Şahsiyet ve Atiye gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Metin Akdülger, bir süre önce YouTuber Cansu Akın'la aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde ise Cansu Akın'ın paylaştığı bir fotoğrafın Metin Akdülger'in evinde çekildiği iddia edilmişti.
Özel hayatını gözlerden yaşamayı tercih eden Metin Akdülger, ise bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Akdülger, aylardır sosyal medyada dolaşan YouTuber Cansu Akın'la aşk yaşadığı söylentilerini yaptığı yorumla doğrulamış oldu.
Metin Akdülger'in Cansu Akın'ın son paylaşımına kalp emojisi koyması iddiaları güçlendirdi.
İşte başta Metin Akdülger'in Cansu Akın'a yaptığı o yorum…