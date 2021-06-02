Survivor Aleyna hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Aleyna Çalışkan…

Çeyrek final heyecanının yaşandığı Survivor'da adaya veda isim belli oldu. Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan isim adaya veda etti. 22. haftada yarışmadan ayrılan Aleyna şaşkın olduğunu ve kendisini rüyanın içinde gibi hissettiğini söyledi.