Survivor Aleyna hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer Aleyna Çalışkan…
Survivor Aleyna hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Duyan şaştı kaldı… Survivor 2021'in 1 Haziran Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Batuhan, Dora ve Poyraz ile elemeye kalan Aleyna Çalışkan, yarışmaya veda eden isim oldu. Gönüllüler takımında yarışan Aleyna Çalışkan'ın adaya veda etmesinin ardından ise özel hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtını arattı. Çalışkan'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…
Çeyrek final heyecanının yaşandığı Survivor'da adaya veda isim belli oldu. Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan isim adaya veda etti. 22. haftada yarışmadan ayrılan Aleyna şaşkın olduğunu ve kendisini rüyanın içinde gibi hissettiğini söyledi.
Aleyna Çalışkan'ın yarışmadan elenmesinin ardından ise özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtını arattı. Çalışkan'ın yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Aleyna Çalışkan olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…