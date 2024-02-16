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Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın kim çıktı! O da en az kendi gibi ünlü! Meğer Ömer’in yıldızıyla...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları'nda Zıpkın karakterini canlandıran Erdem Şanlı'nın aşk hayatı merak edildi. Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Şanlı'nın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şanlı'nın Ömer dizisinin yıldız ismiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimlerle kamera karşısına geçen Erdem Şanlı'nın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan sevgilisi...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 10:41 Güncelleme 16 Şubat 2024, 10:41
Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın kim çıktı! O da en az kendi gibi ünlü! Meğer Ömer’in yıldızıyla... 1

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi sevilen isimlerin başrolünde yer aldığı Ateş Kuşları'nda Zıpkın karakterini canlandıran Erdem Şanlı hakkındaki bir gerçek duyanlar şaşırttı.

Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın kim çıktı! O da en az kendi gibi ünlü! Meğer Ömer’in yıldızıyla... 2

Şanlı'nın Ömer dizisinin yıldız oyuncusuyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü çift için "Çok yakışıyorlar" yorumu yapıldı.

Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın kim çıktı! O da en az kendi gibi ünlü! Meğer Ömer’in yıldızıyla... 3

İşte Erdem Şanlı başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

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