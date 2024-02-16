Ateş Kuşları’nın Zıpkın’ı Erdem Şanlı’nın sevgilisi bakın kim çıktı! O da en az kendi gibi ünlü! Meğer Ömer’in yıldızıyla...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları'nda Zıpkın karakterini canlandıran Erdem Şanlı'nın aşk hayatı merak edildi. Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Şanlı'nın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şanlı'nın Ömer dizisinin yıldız ismiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimlerle kamera karşısına geçen Erdem Şanlı'nın kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan sevgilisi...