Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncunun kardeşiyle evliymiş

Başrolünü Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yan karakterleri de sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Onlardan biri de Öznur Serçeler. Dizide Seyran'ın eltisi Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncunun hikayesi henüz dizide ayrıntılarıyla anlatılmadı. Eşini kaybettikten sonra nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Asuman'ı canlandıran Öznur Serçeler hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Öznur Serçeler olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde 'Asuman' karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.
Kayseri'de dünyaya gelen Öznur Serçeler, Mersin Üniversitesi'nde konservatuvar eğitimi aldı. Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi'nde yapan yıldız, müzik ve sahne sanatları alanında kendisini geliştirdi.
2011 yılında rol aldığı Nuri dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan güzel oyuncu, sonrasında Hayat Devam Ediyor, Merhamet, Erkenci Kuş gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.