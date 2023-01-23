Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı: "Anasına bak kızını al"
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı. Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in doğum gününde kız kardeşi Ayça Tilki ve annesinin yakın arkadaşlarıyla birlikte Bülent Ersoy'u dinlemeye gitmiş, ortaya çıkan kalça dansı görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Aleyna Tilki'nin kardeşi gibi görünen annesi Havva Öztel Instagram'dan paylaştığı süper minili elbisesiyle yine gündemde.
23.01.2023 12:03 - Son Güncelleme: 23.01.2023 12:08
"ANASINA BAK KIZINI AL"
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı.
Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in doğum gününde kız kardeşi Ayça Tilki ve annesinin yakın arkadaşlarıyla birlikte Bülent Ersoy'u dinlemeye gitmişti geçiğimiz ay.