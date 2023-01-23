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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı: "Anasına bak kızını al"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı: "Anasına bak kızını al"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı. Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in doğum gününde kız kardeşi Ayça Tilki ve annesinin yakın arkadaşlarıyla birlikte Bülent Ersoy'u dinlemeye gitmiş, ortaya çıkan kalça dansı görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Aleyna Tilki'nin kardeşi gibi görünen annesi Havva Öztel Instagram'dan paylaştığı süper minili elbisesiyle yine gündemde.

23.01.2023 12:03 - Son Güncelleme: 23.01.2023 12:08
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı: Anasına bak kızını al

"ANASINA BAK KIZINI AL"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı: Anasına bak kızını al

Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in doğum gününde kız kardeşi Ayça Tilki ve annesinin yakın arkadaşlarıyla birlikte Bülent Ersoy'u dinlemeye gitmişti geçiğimiz ay.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı: Anasına bak kızını al

Çılgınlarca eğlenen anne-kızın görüntüsü sosyal medyada dikkat çekmişti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı: Anasına bak kızını al

Kızına sarılan Havva Öztel'in Aleyna Tilki'nin ablası gibi görünmesi bir yana, Tilki'nin videonun sonundaki dansına sosyal medyada, "Sondaki kalça hareketi olmasaydı iyiydi" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den süper minisiyle olay poz! Twerk gecesinin ardından sosyal medya yine yıkıldı: Anasına bak kızını al

İşte anne - kızın eğlendiği o anlar...

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