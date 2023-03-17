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Görkem Sevindik'in oğluna bakın! Gören "Tam bir sevimlilik abidesi" dedil

Görkem Sevindik'in oğluna bakın! Gören "Tam bir sevimlilik abidesi" dedil
17.03.2023 13:45 - Son Güncelleme: 17.03.2023 13:46

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Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem Sevindik'in oğluna bakın, sosyal medyada babasını solladı! Görenler hayran kaldı minik Sevindik'e "Tam bir sevimlilik abidesi" yorumları yağdı. İlayda Alişan ile başrolü paylaştığı dizide Ali karakterine hayat veren Sevindik, özel hayatıyla da seyircilerin radarında yer alıyor. Görkem Sevindik 2021 yılında Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştirdi. Evlendikten kısa bir süre sonra baba olma sevincini yaşayan Sevindik, oğluyla sevimli karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

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