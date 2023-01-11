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Haberler Magazin Ata Demirer'le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler'den sonra Filipinler'den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı

Ata Demirer'le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler'den sonra Filipinler'den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı

Ata Demirer'le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler'den sonra Filipinler'den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı... Dalış sevdasıyla bilinen Özge Borak Instagram paylaşımıyla gündemde. 2021 Ocak ayında Maldivler'e giden oyuncu bu kez de rotasını Filipinler'e çevirdi. İşte Özge Borak'ın tatilinden görüntüler...

11.01.2023 15:56 - Son Güncelleme: 11.01.2023 16:02
Ata Demirer’le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler’den sonra Filipinler’den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı

Ata Demirer'le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler'den sonra Filipinler'den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı.

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Ata Demirer’le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler’den sonra Filipinler’den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı

2006-2010 yılları arasında Bülent Şakrak, 2012-2014 yıllarıa rasında ise Ata Demirer ile evli kalan Özge Borak Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Ata Demirer’le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler’den sonra Filipinler’den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı

Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu Özge Borak, eski bir fotoğrafını yayınladı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Borak, Instagram hesabından yaptığı tbt ile takipçilerini 2021 yılında arkadaşıyla çıktığı Maldivler tatiline götürdü.

Ata Demirer’le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler’den sonra Filipinler’den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı

Orada çekilmiş bikinili bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Borak, bikinili karesinin altına şu notu düştü:

"Yeni yılın ilk #tbt 'si gelsin o zaman. Yıl 2021 Ocak ayının sonu, Yeliz'imle tüplü dalış yapmak için Maldivler'e gitmiştik. Hala andığımız, iyi ki gitmişiz dediğimiz en süslü hatıralarımızdandır. Manidar oldu bu #tbt çünkü yine gidiyoruz. Ama nereye? İki güne görürsünüz."

Ata Demirer’le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler’den sonra Filipinler’den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı

Ardından Filipinler'den paylaşım yapan Özge Borak'ın Instagram paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

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