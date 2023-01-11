Ata Demirer'le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler'den sonra Filipinler'den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı
Ata Demirer'le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler'den sonra Filipinler'den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı... Dalış sevdasıyla bilinen Özge Borak Instagram paylaşımıyla gündemde. 2021 Ocak ayında Maldivler'e giden oyuncu bu kez de rotasını Filipinler'e çevirdi. İşte Özge Borak'ın tatilinden görüntüler...
Ata Demirer'le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler'den sonra Filipinler'den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı.
2006-2010 yılları arasında Bülent Şakrak, 2012-2014 yıllarıa rasında ise Ata Demirer ile evli kalan Özge Borak Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu Özge Borak, eski bir fotoğrafını yayınladı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Borak, Instagram hesabından yaptığı tbt ile takipçilerini 2021 yılında arkadaşıyla çıktığı Maldivler tatiline götürdü.
Orada çekilmiş bikinili bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Borak, bikinili karesinin altına şu notu düştü:
"Yeni yılın ilk #tbt 'si gelsin o zaman. Yıl 2021 Ocak ayının sonu, Yeliz'imle tüplü dalış yapmak için Maldivler'e gitmiştik. Hala andığımız, iyi ki gitmişiz dediğimiz en süslü hatıralarımızdandır. Manidar oldu bu #tbt çünkü yine gidiyoruz. Ama nereye? İki güne görürsünüz."
Ardından Filipinler'den paylaşım yapan Özge Borak'ın Instagram paylaşımları kısa sürede gündem oldu.