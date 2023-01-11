Ata Demirer'le 2 yıl evli kalmıştı... Özge Borak önce Maldivler'den sonra Filipinler'den paylaştı sosyal medya yıkıldı! O kareler ortalığı salladı.

Orada çekilmiş bikinili bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Borak, bikinili karesinin altına şu notu düştü:

"Yeni yılın ilk #tbt 'si gelsin o zaman. Yıl 2021 Ocak ayının sonu, Yeliz'imle tüplü dalış yapmak için Maldivler'e gitmiştik. Hala andığımız, iyi ki gitmişiz dediğimiz en süslü hatıralarımızdandır. Manidar oldu bu #tbt çünkü yine gidiyoruz. Ama nereye? İki güne görürsünüz."