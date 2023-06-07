Astral seyahatle uzaya gittim demişti Yusuf Güney ’Sahte savaş olacak’ Zaman yolcuları, Simpson derken... 2030 yılının kehanetini açıkladı!

Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" çıkışıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney'den yeni açıklamalar geldi. Son olarak Yeniköy'de görüntülenen şarkıcı sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında ilginç iddialar ortaya attı. ''Ben söylemiştim'' diyen Güney, ''Yavaş yavaş varlıklarına inanacağız onların. Gerçekleri değil bunlar, bir de sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler olacak.'' dedi. Zaman yolcuları, Simpson derken şimdi de...